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19.03.2020 14:33
Рубрика: Digital

Microsoft и Sony рассказали о новых игровых приставках

Текст: Иван Черноусов
Microsoft и Sony провели онлайн-презентации новых консолей. Сначала корпорация из Редмонда подробно рассказала геймерам о своем новом девайсе, а затем, совершенно неожиданно, тоже самое сделали и японцы. "РГ" разобралась, кто же победит в "войне приставок" и чего ожидать от них пользователям.
Фото: www.xbox.com Фото: www.xbox.com
Фото: www.xbox.com

Если обращать внимание только на технические характеристики, то Xbox Series X значительно превосходит PlayStation 5. Например, процессор у консоли Microsoft - восьмиядерный с частотой 3,8 ГГц, а у Sony - те же восемь ядер, но на частоте 3,5 ГГц. GPU (графическая производительность, отвечает за то, насколько эффектно будут выглядеть игры на экране телевизора или монитора) - также выше у Microsoft - 12 терафлопс против 10. Обе консоли получили поддержку SSD - для более быстрой загрузки игр. И в том, и в другом случае объем хранилища составит 1 ТБ.

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"Сейчас все стандартно - Microsoft побеждает по техническим характеристикам, а Sony почему-то показали не классическую презентацию с эксклюзивными играми, в чем они традиционно сильны, а "техническую" часть, где они явно проиграли Microsoft", - говорит Илья Овчаренко, экс-глава игрового направления ВГТРК. Но по мнению эксперта, утверждать об однозначной победе Microsoft ещё рано: "Впереди ещё не один бой и дай бог, чтобы обе консоли запустились в этом году, а не были перенесены".

Пока совершенно не понятно, у какой компании будет преимущество в плане эксклюзивных игр. Немаловажным фактором является совместимость новинок с играми для консолей предыдущих поколений - но и тут преимущество пока на стороне "редмондцев": в Microsoft уже заявили, что новая приставка будет полностью совместима с играми для консолей предыдущих поколений и операционной системой Windows 10. В Sony же говорят только о том, что на PS5 можно будет запустить "почти любую" игру для PS4.

Фото: Heritage Auctions
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"Оба устройства выглядят впечатляюще, с учетом оптимизации консольных игр большинство пользователей вряд ли оценят принципиальные различия в технической начинке", - рассказывает Ярослав Мешалкин, директор по стратегическим коммуникациям ESForce Holding. - Это будет "война эксклюзивов" (какие игры будут выходить эксклюзивно для той или иной платформы). Плюс определять выбор покупателей будет цена устройств - особенно с учетом текущих скачков рубля, а также маркетинговая стратегия в каждом отдельном регионе".

Ожидается, что обе консоли выйдут в конце 2020 года. Но официальной даты выхода ни Sony, ни Microsoft пока не раскрывают.

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