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19 марта 2020 г.

Указ мэра Москвы от 19 марта 2020 года № 25-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

Дата подписания 19 марта 2020 г.
Опубликован 19 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности"

Комментарии Российской Газеты

Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ):

1.1. Пункт 3.3 указа изложить в следующей редакции:

"3.3. С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися организаций, указанных в пункте 8 настоящего указа, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы власти города Москвы. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.".

1.2. Пункт 14 указа изложить в следующей редакции:

"14. Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие в установленном порядке решений о временном приостановлении с 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещения обучающимися указанных организаций.".

1.3. Указ дополнить пунктом 15 в следующей редакции:

"15. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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