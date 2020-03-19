Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин

"Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 г.", - сообщил он в своем блоге.

На время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов, пояснил глава города.

"По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов", - обратился он к работникам колледжей.

Решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.