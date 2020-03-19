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19.03.2020 08:24
Рубрика: В мире

Началась эвакуация российских туристов из Черногории

Текст: Диана Ковалева
Минувшей ночью первый рейс с российскими туристами, застрявшими в Черногории после введения мер против коронавируса, вылетел из Подгорицы в Москву. На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" было 157 человек.

Посольство РФ в Черногории организовало для российских граждан перевозку к месту вылета на автобусах, передает ТАСС.

Фото: iStock
Из Черногории начали вывозить россиян

Кроме того, на сегодняшний момент с черногорскими властями достигнута договоренность о том, что авиакомпании S7 и "Победа" будут осуществлять вывоз российских туристов из Черногории в четверг, сообщает российское посольство. В дипмиссии также призвали граждан РФ, находящихся в Черногории, следить за сообщениями авиаперевозчиков.

Напомним, что около 1,8 тысячи россиян "застряли" в этой балканской стране из-за ограничительных мер, введенных местными властями в связи с коронавирусом. Во вторник черногорское правительство сообщило о первых двух случаях заболевания, после чего страна приостановила авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение и закрыла границы для въезда иностранцев.

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