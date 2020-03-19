Наследник Defender получил раму и мосты

Британская Ineos Automotive с 2016 года разрабатывает многоцелевой гражданский внедорожник, который стал бы идейным наследником классического Land Rover Defender. Сегодня компания опубликовала новые подробности о перспективной машине.

Одна из особенностей проекта Ineos Grenadier - так называется разрабатываемый внедорожник - систематическое освещение хода его развития через собственные страницы в соцсетях в популярном формате. Уже объявлено, что поставщиком моторов Ineos будет BMW. В новом известии рапортовали о готовности рамы и выборе поставщика неразрезных мостов.

В кратком видеоролике отмечается, что рама является полностью оригинальной, разработанной в партнерстве с "признанным производителем вездеходов" - по всей вероятности это Magna Steyer, разработчик и производитель армейских вездеходов.

Grenadier изначально проектируется с расчетом монтажа к раме превышающего проходимость дополнительного оборудования - лебедки, защиты.

Неразрезные мосты будет поставлять Carraro - итальянский производитель трансмиссий для тракторов и специализированных машин. Если модель шасси показанная на видео верна, то Grenadier получит продвинутую по меркам вездеходов ходовую - мосты подвешены на четырех качающихся рычагах со стабилизаторами, пружины по кругу. Тормоза всех колес с дисковыми механизмами. Рулевая тяга проходит выше нижней точки моста.

Производство Ineos Grenadier на заводе в Бридженте в Уэльсе по плану начнется в следующем году.

Инвестором Ineos Automotive является химический гигант Ineos, которым владеет сэр Джеймс Ретклифф. Он большой поклонник классического Land Rover Defender.

Несколько лет назад, когда компания Jaguar Land Rover объявила, что заменит оригинальный "Деф" более потребительской машиной с несущим кузовом, Рэтклифф расстроился - и именно поэтому решил с нуля создать новый рамный внедорожник, который перенял бы дух культового Land Rover, но стал бы гораздо более современным по конструкции.

Оригинальный Land Rover Defender сняли с производства в 2016 году, а в 2019-м вышел принципиально новый Defender - с независимыми подвесками и несущим кузовом. Прототипы "Гренадера" уже некоторое время проходят ресурсные испытания, но дизайн этой машины до сих пор не раскрыт. Предполагается, что первые товарные внедорожники сойдут с конвейера в 2021 году.