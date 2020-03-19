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19.03.2020 21:30
Рубрика: Спорт

Хаос на корте

Звезды недовольны тем, что им заранее не сообщили о переносе Открытого чемпионата Франции на сентябрь
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Теннисный мир пребывает в смятении. Из-за угрозы распространения коронавируса в среду ATP и WTA опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что все турниры остановлены как минимум до 8 июня. Выходит, отменен весь грунтовый сезон.
Открытый чемпионат Франции перенесли аж на четыре месяца - с мая на сентябрь. Фото: Getty Images Открытый чемпионат Франции перенесли аж на четыре месяца - с мая на сентябрь. Фото: Getty Images
Открытый чемпионат Франции перенесли аж на четыре месяца - с мая на сентябрь. Фото: Getty Images

Еще один ключевой момент - пока теннис на карантине, рейтинги будут заморожены. Это важная деталь для игроков, поскольку теперь они могут не переживать за то, что их очки сгорят за время отсутствия соревнований.

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- Сейчас не время действовать в одностороннем порядке. Все решения, связанные с последствиями коронавируса, требуют совместного обсуждения всех заинтересованных сторон. Такого мнения придерживаются ATP, WTA, ITF, Tennis Australia, USTA и Всеанглийский теннисный клуб, - говорится в заявлении.

Что интересно, в сообщении ни слова не говорится о федерации тенниса Франции, которая является организатором второго "Шлема" в сезоне Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Причина предельно ясна: еще накануне публикации заявления ATP и WTA ответственные за проведение турнира в Париже официально объявили о переносе турнира с конца мая - начала июня на срок с 20 сентября по 4 октября.

Это решение организаторы "Ролан Гаррос" приняли единолично, ни с кем не проведя консультаций. "Я ничего не знал. Две недели назад мы обсуждали разные варианты, но переноса Открытого чемпионата Франции среди них точно не было. Если честно, я удивлен. И не уверен, что это разумно", - сказал представитель совета директоров ITF (Международная федерация тенниса) Рене Штаммбах.

Ничего не сказали заранее и игрокам. Хотя директор "Ролан Гаррос" Ги Форже и говорит, что он позвонил Рафаэлю Надалю и что якобы испанец дал согласие на перенос. Но слов самого Надаля по-прежнему нет. А вот румынка Сорана Кырстя, аргентинец Диего Шварцман и представитель Канады Вашек Поспишил уже успели пожаловаться на действия организаторов "Ролан Гаррос". Победитель Открытого чемпионата Франции-2015 Стэн Вавринка написал одному журналисту: "Найди мне хоть одного теннисиста, который знал об этом решении".

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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С учетом переноса "Ролан Гаррос" на конец сентября встает вопрос о том, каким образом игроки будут готовиться к турниру. Ведь он стартует в Париже спустя всего шесть дней после окончания Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке - на другом континенте и другом покрытии (харде). Это при условии, если US Open не будет сдвинут в календаре. Пока таких разговоров не было.

Хуже всего от всей этой ситуации будет Надалю. Испанец - действующий чемпион обоих турниров, и ему придется защищать 4000 рейтинговых очков. Рафа не становится моложе, и ему наверняка будет непросто в сжатые сроки подготовиться к столь изнуряющим соревнованиям.

"На мой взгляд, решение "Ролан Гаррос" эгоистичное. Оно лишь демонстрирует пренебрежение, которое организаторы проявляют к другим турнирам. И, видимо, к игрокам. Представьте, как сложно будет тому же Надалю. С ними никто не советовался. Это неправильно", - считает директор турнира в Акапулько Рауль Зурутуза.

С удивлением новость о решении организаторов "Ролан Гаррос" воспринял вторая ракетка России Андрей Рублев. При этом он уверен, что лучше провести турнир чуть позже, чем вообще отменить его.

- О переносе "Ролан Гаррос" узнал из социальных сетей. Это некий шок. С другой стороны, если всем известная ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести соревнования в Париже немного позже, чем вообще его не сыграть. Мы общаемся с другими теннисистами. Не могу разглашать всех вещей, но думаю, что многие ребята узнали информацию о переносе Открытого чемпионата Франции не напрямую, а из интернета, - сказал Рублев в эфире "Матч ТВ".

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Безумием назвал одностороннее решение о переносе "Ролан Гаррос" глава WTA Стив Саймон. Он подчеркнул, что эта новость застала его врасплох.

- Сейчас очень сложная, беспрецедентная обстановка, а поведение "Ролан Гаррос" идет вразрез с самой идеей сотрудничества внутри тура. У нас есть календарь. Ведутся обсуждения и переговоры между "Шлемами" и ATP. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы все были в выигрыше, а они ни с кем не посоветовались: ни со спортсменами, ни с обычными турнирами. Это очень эгоистичный шаг, - уверен Саймон.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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