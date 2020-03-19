Пользователей Сети поразили прыгающие по ухабам машины в США

Одно из чудес света, которые обязательно хотят увидеть все российские путешественники в США - знаменитые автострады, многополосные и хорошо освещенные, щедро оснащенные знаками, разметкой и придорожной инфраструктурой. Ну и, разумеется, с безупречно ровным асфальтом. Проехать по такому и умереть.

Но сами американцы наших восторгов по поводу собственных дорог не разделяют и нет-нет, да жалуются на качество покрытия, даже не делая скидки на сезон. Вот сейчас например, когда север и центр страны живут при минусовой температуре, многие автомобилисты сетуют на недостаточную, по их мнению, чистоту трасс от снега и льда, что делает их путешествия не столь приятными, как обычно.

Этот ролик снят в местечке Ист Конвей (штат Нью-Гэмпшир) на севере атлантического побережья. То ли из-за смены температур деформировалась щебневая подушка под асфальтом, то ли дорожники банально схалтурили при укладке, но теперь по небольшому участку дороги ехать можно только вприпрыжку, от одной колдобины к другой. Даже тяжелые пикапы и фуры скачут, высоко подбрасывая зад, что уж говорить о моделях полегче. Со стороны это похоже на ковбойское родео, где наездник должен любой удержаться на спине необъезженного коня, а тот изо всех сил старается выкинуть седока из седла.

Непривыкшие к таким реалиям водители в комментариях под видео жалуются, что именно так и потеряли где-то глушитель, а остряки советуют не выезжать в Ист Конвей без запасного комплекта нижнего белья. Что о таком "бездорожье" думают неизбалованные российские водители, трудно даже и представить.