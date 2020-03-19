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19.03.2020 15:00
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Правообладателям Казахстана представили цифровые сервисы для управления интеллектуальной собственностью

Российская сторона представила высокотехнологичные сервисы для управления и коммерциализации творческих продуктов в рамках Международной конференции "Современные цифровые технологии в сфере управления интеллектуальной собственностью".
Фото: Предоставлено пресс-службой "Формакс" Фото: Предоставлено пресс-службой "Формакс"
Фото: Предоставлено пресс-службой "Формакс"

Особый интерес авторов и правообладателей Казахстана вызвали сервис для легального фонового аудио- и видеооформления коммерческих объектов FONMIX, решение для мониторинга радио, ТВ, стриминговых сервисов, социальных сетей, публичного и живого исполнения Global Media Monitoring, программный комплекс для правообладателей и организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами HyperGraph, сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS.

На мероприятии выступили президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Андрей Кричевский, генеральный директор ЕАКОП и председатель правления Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов, исполнительный директор Российского авторского общества (РАО) Алексей Карелов, вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева, директор по развитию FONMIX Владимир Заец. Также в мероприятии приняли участие представители министерства юстиции Республики Казахстан, руководители обществ по коллективному управлению правами Казахстана ("КазАК", "Абырой", "Аманат", Евразийская конфедерация обществ правообладателей, Союз авторов песен, исполнители казахстанских песен и др.), представители государства, бизнеса и правообладатели.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Эффективность продемонстрированных сервисов по управлению интеллектуальными правами объясняется их гибкостью и универсальностью, заявил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "Успешные бизнес-проекты и инициативы в сфере интеллектуальной собственности не могут быть монополизированы. Необходимы комплексные меры, учитывающие интересы всех участников рынка - правообладателей, авторов, общества. Поэтому мы делаем упор на многофункциональность, тесно работаем с коллегами из Евразийского экономического союза и учитываем их опыт. Так, блокчейн-инфраструктура IPChain уже объединяет крупнейших отраслевых игроков России, Азербайджана, Беларуси. Внедрение сервисов по управлению интеллектуальными продуктами позволит нашим партнерам из Казахстана напрямую взаимодействовать с другими участниками евразийских и глобальных рынков, откроет доступ к прозрачным и надежным инструментам по монетизации креативного капитала страны".

Комментируя итоги встречи, директор по развитию FONMIX Владимир Заец отметил большие перспективы сотрудничества с казахстанскими коллегами: "Представители казахстанских обществ по коллективному управлению правами высоко оценили возможности сервиса FONMIX. У правообладателей особый интерес вызвал сервис n"RIS с его функциями депонирования, антипиратства и отслеживания истории транзакций с объектами. Следующим шагом в сотрудничестве с казахстанской стороной станет внедрение FONMIX как единого решения для всех участников рынка. Далее ОКУПы и правообладатели Казахстана планируют централизованно присоединиться к Global Media Monitoring, а затем внедрить остальные сервисы инфраструктуры IPChain. Безусловно, это поможет стране с богатой культурой и креативным потенциалом увеличить популярность и востребованность национальных музыкальных произведений, а также повысить доходы авторов и правообладателей".

Технологический прогресс позволяет создавать и распространять креативный контент в беспрецедентных объемах. Поэтому особенно важно соблюдать интересы авторов, защищать их права и предоставлять комфортные условия для творчества и его монетизации, полагает генеральный директор ЕАКОП и председатель правления Азербайджанского авторского общества Исмаил Маммадкаримов. "На этом фоне особенно радует, что сотрудничество казахстанских структур с Евразийской конфедерацией обществ правообладателей в последнее время активизировалось. Совместными усилиями мы сможем оказать максимальную поддержку нашим креативным индустриям", - сказал Маммадкаримов.

Фото: Предоставлено пресс-службой Инновационного центра Ай-Теко
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Действительно, Казахстан принимает активные шаги по развитию креативного сектора экономики. Так, в феврале 2020 года ЕАКОП совместно с АО "Университет Нархоз" и при поддержке Ассоциации библиотек вузов РК провели IV Международную конференцию "Трансформация вузовских библиотек в контексте модернизации высшего образования". Кроме того, в "Послании народу Казахстана" первый президент республики Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности "цифровой эпохи". Об этом также говорится в "Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира". Именно цифровые технологии способствуют развитию креативной экономики - одного из главных драйверов устойчивого национального развития страны.

Digital Технологии

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