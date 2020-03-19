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19.03.2020 12:42
Проект: В регионах

Путин поддержал предложение дать статус ветерана ВОВ севастопольцам

Текст: Кира Латухина
В Севастополе, как и в Крыму, нет подтвержденных больных коронавирусом, но меры повышенной готовности в городе приняли. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, одобрил действия властей президент. Глава государства также согласился с необходимостью предоставить статус ветеранов Великой Отечественной войне жителям осажденного Севастополя.

Во время поездки в Крым Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Речь шла о социально экономическом развитии, мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и принятии закона о предоставлении статуса ветерана жителям осажденного Севастополя.

Фото: Константин Завражин
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И в Крыму, и в Севастополе введены меры повышенной готовности, отменены массовые мероприятия. "Хотели провести масштабный концерт. Конечно, все севастопольцы знали и чувствовали…", - вздохнул Развожаев, имея в виду праздник в честь годовщины возвращения полуострова в состав России. "Проведем еще", - обнадежил его Путин. "Поэтому все-таки, как вы правильно сказали, жизнь, здоровье важнее. Этим сейчас занимаемся", - заверил собеседник.

Сейчас 77 человек находятся под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. "Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай", - сказал докладчик.

"Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете", - одобрил президент.

Развожаев доложил и по Федеральной целевой программе: полное понимание по каждому объекту, с правительством - на связи, в ближайшее время будут определены приоритеты. "Потребуется принять ряд решений по дополнительным источникам либо по перенесению каких-то объектов на более поздний период - понятно, что на все сразу денег не хватит", - добавил врио главы Севастополя.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Региональный лидер обратил внимание на жителей осажденного Севастополя, которых осталось 1217 человек. Во время героической обороны города с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года они находились в фактически блокадном Севастополе, работали в штольнях, в подвалах, перевязывали раненых. Но статуса ветерана войны у них нет, поэтому они получают только меры региональной поддержки. "Вопрос финансово совершенно незначительный", - заметил Развожаев. Разово необходимо выделить около 100 миллионов, "чтобы компенсировать все, как в федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат - это около 50 миллионов", пояснил он. "Даже большую часть этих льгот мы региональными мерами закрываем", - добавил врио главы Севастополя.

Вопрос даже не в деньгах. Для этих людей важно само понимание, что они будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны. "Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали. Его дважды законодательное собрание первого созыва вносило в Государственную Думу, но правительство его отклоняло. Говорят, что могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях", - рассказал Развожаев. Но в такой ситуации был еще только Ленинград. "Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать", - заявил он. "Хорошо", - согласился глава государства.

Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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