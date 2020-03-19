Дарья Мороз и Иван Рудин выступили в пустом зале "Зарядья"

Богатая концертная жизнь Москвы, прекратившаяся в связи с принятием мер по предотвращению распространения коронавируса, как оказалось, способна продолжаться даже в такой форс-мажорной ситуации, когда концертные залы и театры закрыты для публики. Музыканты, продюсеры, руководители залов ищут новые форматы концертной жизни, и первыми сориентировались в зале "Зарядье". В первый же "день тишины" в "Зарядье" провели концерт, который был заявлен в афише как "Времена года" с участием пианиста Ивана Рудина и актрисы Дарьи Мороз.

Концерт прошел без публики. Все 1600 мест в огромном зале пустовали, так же как и просторные светлые помещения фойе. И хотя первоначально этот концерт планировалось отменить и перенести на осень, как многие другие программы афиши, но все же было принято решение провести его без публики и дать онлайн-трансляцию на сайте зала и в социальных сетях.

"Именно в таких жизненных ситуациях музыка и искусство поможет людям не упасть духом", - отметила гендиректор "Зарядья" Ольга Жукова.

Концерт прошел в часовом формате. Известный пианист, руководитель фестиваля ArsLonga Иван Рудин и популярная актриса театра и кино Дарья Мороз представили на сцене синтетическое действо, в котором слились два вида искусства - музыка и литература. Знаменитый фортепианный цикл "Времена года" Чайковского был выбран неслучайно - известно, что при первом издании для каждой из двенадцати частей были выбраны эпиграфы из стихов русских поэтов, настолько очевидной была связь музыки с поэтическими образами. Тем не менее в "Зарядье" на концерте помимо поэзии звучала и проза. Тончайшая звукопись Чайковского, передающая малейшие изменения настроения природы - от элегически-задумчивого и романтически-таинственного до жизнерадостно-восторженного, прекрасно сочеталась не только с лирикой Афанасия Фета, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Андрея Вознесенского и других поэтов, но и с прозой Бориса Пастернака и Михаила Зощенко. Прозвучала и развернутая сцена объяснения Татьяны и Онегина из романа в стихах Пушкина "Евгений Онегин", добавившая в ткань концерта нотку драматической напряженности, и отрывок из поэмы "Граф Нулин". Трансляцию этого концерта посмотрели около 17 тысяч человек. Второй раз, уже вживую, этот же концерт московские меломаны смогут увидеть в сентябре.

Следующий концерт "в тишине" планируется провести 24 марта - это будет первый сольный органный концерт в зале "Зарядье". В исполнении Лады Лабзиной, главного органиста и хранителя органа зала "Зарядье" прозвучат сочинения Керля, Баха, Листа, Таривердиева, Римского-Корсакова, Янченко.

Кстати

Московская филармония тоже организовала подобный проект, назвав его "Домашний сезон". С 20 марта начались прямые онлайн-трансляции концертов без публики из концертного зала имени П. И. Чайковского на сайте meloman.ru. Открыл филармонический "Домашний сезон" Денис Мацуев, исполнивший фортепианный цикл Чайковского "Времена года" и джазовые композиции с участием Андрея Иванова (контрабас) и Александра Зингера (ударные). 21 марта выступили Лукас Генюшас (фортепиано) и Александр Бузлов с программой из сочинения Бетховена и Шуберта. А 26 марта состоится концерт пианиста Андрея Гугнина и виолончелиста Бориса Андрианова с произведениями Шумана, Рахманинова и Пьяццоллы.

Программа трансляций пока продолжает формироваться. Кроме концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артёма Дервоеда. Даты их вступлений будут добавлены в афишу "Домашнего сезона". Начало трансляций - в 19.00 мск.