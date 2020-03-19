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19.03.2020 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дистанционно и современно: как московские школьники переходят в онлайн

Текст: Ксения Колесникова
С 21 марта по 12 апреля 2020 года в Москве приостанавливается посещение школ. Некоторые ребята, которые учились по четвертям, уходят в это время на недельные каникулы, а потом продолжат учиться дистанционно. Другие школьники, которые занимаются по триместрам, сначала переходят на "дистанционку", а потом уже - на каникулы. На протяжении этого периода процесс обучения останавливаться не будет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Департамент образования и науки Москвы подготовил несколько полезных сервисов: как учиться дома.

Московская электронная школа

С чего начать? В электронном журнале МЭШ представитель школы меняет в расписании очную технологию урока на электронную или дистанционную. Дистанционные уроки в системе подсвечиваются синим цветом, электронные - оранжевым. Эти изменения отобразятся в расписании учителей, их увидят родители и ученики. Далее каждый учитель-предметник к своей рабочей программе сможет прикрепить сценарии уроков, электронные учебные пособия, интерактивные приложения, тесты из библиотеки МЭШ. Все они будут доступны и детям, и родителям в веб-версии электронного дневника. Войти в систему можно с помощью логина и пароля ребенка.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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При дистанционном обучении уроки проходят по расписанию. Учитель взаимодействует с детьми в режиме онлайн. При электронном обучении учащиеся самостоятельно работают с материалами, прикрепленными к уроку учителем. Для каждого урока учитель может сформировать в электронном журнале и дневнике МЭШ домашнее задание, в том числе цифровое. Результаты выполнения детьми цифровых домашних заданий отображаются в журнале учителя. Выполненные задания учитель проверяет и оценивает в своем личном кабинете. Оценки видят в электронном дневнике ученики и родители.

Методические пособия МЭШ для учителей содержат планирование уроков с подборкой сценариев уроков, тестовых заданий, видеоматериалов, цифровых домашних заданий и других видов электронных учебных материалов.

В условиях пандемии Московская электронная школа может помочь в дистанционном обучении ребят из самых разных уголков планеты. Доступ к библиотеке МЭШ с прошлого года открыт пользователям со всей России и мира.

Цифровой контент "Просвещение"

Платформа "Медиатека Просвещения" содержит электронные учебники, интерактивные тренажеры, вебинары, видеоуроки, аудиоприложения, презентации и т.д. Ее контентом могут пользоваться и педагоги, и учащиеся, и их родители. Для работы с "Медиатекой" достаточно иметь стабильное подключение к интернету.

Все электронные учебники "Медиатеки" содержат не только полный объем текстов учебника, но и галереи изображений, тестовые задания. А еще здесь размещены цифровые материалы для педагогов: актуальные рабочие программы, поурочное тематическое планирование, методические рекомендации, презентации, вебинары и многое другое.

Московский образовательный телеканал

Лучшие учителя в прямом эфире Московского образовательного телеканала проводят уроки "Учимся вместе" по всем предметам школьной программы. Также предусмотрена возможность задать вопрос учителю на сайте канала во время урока и следить за ходом урока в МЭШ. Расписание и архив телевизионных уроков размещены на сайте канала МосОбрТВ. Также расписание доступно на сайте "Школа большого города".

Российская электронная школа

В свободном доступе размещены видеоуроки по всем предметам. Уроки РЭШ содержат ролики с объяснениями, конспекты и дополнительные материалы. К каждому уроку предлагается несколько вариантов контрольных заданий.

Самопроверка и подготовка к ГИА

Фото: Наталья Решетникова/РГ
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Онлайн-сервис самопроверки и самоподготовки "Мои достижения". Сервис дает возможность пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы в 4 уровнях сложности, задания рассчитаны на разный возраст - от второклассников до одиннадцатиклассников. Ребята, которые готовятся стать выпускниками, могут поработать в формате итогового экзамена и получить консультацию эксперта ГИА, не выходя из дома.

Подготовка к школе

Материалы для подготовки к начальной школе - познавательного, социально-коммуникативного, физического развития, формирования элементарных математических представлений, речевого и художественно-эстетического развития детей 5-7 лет - на сайте "Образовариум".

На сайте Городского методического центра размещены ссылки на материалы, которые могут быть использованы для занятий по программам начального и основного общего образования в дистанционном режиме по математике, русскому языку, окружающему миру и другим. Все материалы - открытом доступе в библиотеке Московской электронной школы, на сайте Российской электронной школы и других образовательных интернет-ресурсах и содержат краткий разбор тем уроков с 1 по 9 класс.

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