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19.03.2020 19:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди выздоровевших - две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии.

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей

"Сегодня были выписаны еще 4 пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - прокомментировала Анастасия Ракова.

Напомню, первый пациент, излечившийся от нового вируса, был выписан из больницы в Коммунарке 8 марта. Таким образом в Москве выздоровели уже пятеро заболевших.

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