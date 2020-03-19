Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди выздоровевших - две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии.

"Сегодня были выписаны еще 4 пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - прокомментировала Анастасия Ракова.

Напомню, первый пациент, излечившийся от нового вируса, был выписан из больницы в Коммунарке 8 марта. Таким образом в Москве выздоровели уже пятеро заболевших.