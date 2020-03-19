Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов

Фестиваль "Московская консерватория - онлайн" откроется 21 марта в Большом зале консерватории. Как сказал ректор Московской консерватории: "Мы не оставим наших слушателей в самоизоляции в это сложное время".

Принять участие в акции "искусствотерапии" дали согласие пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев, Михаил Воскресенский, Даниил Крамер, Полина Осетинская, Андрей Писарев, виолончелисты Александр Князев, Александр Рудин, Александр Рамм, органисты Алексей Паршин, Константин Волостнов, Евгения Кривицкая и другие.

- Онлайн-трансляции сейчас - по сути единственная наша возможность не расставаться с публикой, шанс говорить с миллионами людей через музыку, которая в дни испытаний всегда служит поддержкой и источником позитивных эмоций, - считает Николай Луганский.

А руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев сказал: "Миссия артистов в момент всемирной турбулентности - вернуть людям душевный баланс, приобщая к высокой классике".

Расписание будет формироваться и дополняться. Начало прямых трансляций в 19:00: www.mosconsv.ru; www.mosconsv.tv/stream/; www.youtube.com/watch?v=g0DJ6W77J4w; www.youtube.com/channel/UCDmgUB1w5SJVdIgVqy-Kgwg

Все концерты будут также доступны для просмотра в архиве телевидения Московской консерватории www.mosconsv.tv.

Справка "РГ"

Афиша ближайших трансляций:

С 21 марта, 19.00, Большой зал консерватории Камерный ансамбль "Солисты Москвы", художественный руководитель, дирижер и солист - Юрий Башмет (альт)

В программе:

Э. Лолашвили- Адажио "Ностальгия" для альта и струнных

Э. Григ- Две норвежские народные мелодии для струнных, соч.63

П.И. Чайковский- Ноктюрн для альта и струнных ре минор, op. poth.

Т. Такемицу- Блюз и Вальс из музыки к кинофильмам

Ф. Шуберт - Г. Малер- "Смерть и Девушка" (струнный квартет ре минор) D 810

22 марта, 19.00, Большой зал консерватории Николай Луганский (фортепиано)

В программе:

С. Франк, Л. ван Бетховен, С.В. Рахманинов

23 марта, 19.00, Большой зал консерватории

"Орган: симфоническая фантазия" Константин Волостнов (орган)

В программе:

И.С. Бах - Фантазия на хорал "Приди, Господь, святой Дух"; Фантазия на хорал "Грядёт язычников Спаситель"

А.К. Глазунов- Фантазия соч. 110

Я.П. Свелинк- Фантазия в манере "Эхо"

И.С. Бах- Фантазия и фуга соль минор

С. Франк- Фантазия in A

Ф. Лист- Фантазия и фуга на тему хорала "К нам, к спасительным волнам" из оперы Дж. Мейербер- "Пророк"