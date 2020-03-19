Названы регионы с новыми случаями заболевания коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора установили, что все заболевшие посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие уже на территории нашей страны. Сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 - у граждан России, 11 - у граждан иностранных государств.
Распределение по регионам:
1. Москва - 12 случаев
2. Московская область - 5 случаев
3. Свердловская область - 5 случаев
4. Тульская область - 3 случая
5. Красноярский край - 3 случая
6. Хабаровский край - 3 случая
7. Тамбовская область - 2 случая
8. Воронежская область - 2 случая
9. Краснодарский край - 2 случая
10. Кировская область - 2 случая
11. Ивановская область - 1 случай
12. Рязанская область - 1 случай
13. Мурманская область - 1 случай
14. Нижегородская область - 1 случай
15. Пермский край - 1 случай
16. Новосибирская область - 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) - 1 случай
18. Оренбургская область - 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО - 1 случай
20. Санкт-Петербург - 1 случай
21. Республика Чувашия - 1 случай
22. Саратовская область - 1 случай
23. Тверская область - 1 случай