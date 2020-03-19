Названы регионы с новыми случаями заболевания коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора установили, что все заболевшие посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие уже на территории нашей страны. Сейчас проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По последним данным, в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 - у граждан России, 11 - у граждан иностранных государств.

Распределение по регионам:

1. Москва - 12 случаев

2. Московская область - 5 случаев

3. Свердловская область - 5 случаев

4. Тульская область - 3 случая

5. Красноярский край - 3 случая

6. Хабаровский край - 3 случая

7. Тамбовская область - 2 случая

8. Воронежская область - 2 случая

9. Краснодарский край - 2 случая

10. Кировская область - 2 случая

11. Ивановская область - 1 случай

12. Рязанская область - 1 случай

13. Мурманская область - 1 случай

14. Нижегородская область - 1 случай

15. Пермский край - 1 случай

16. Новосибирская область - 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) - 1 случай

18. Оренбургская область - 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО - 1 случай

20. Санкт-Петербург - 1 случай

21. Республика Чувашия - 1 случай

22. Саратовская область - 1 случай

23. Тверская область - 1 случай