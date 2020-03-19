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19.03.2020 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой рухнула опора нового моста

Текст: Анна Скудаева
Мост через Унжу до обрушения опоры. Фото: ГУ МЧС по Костромской области Мост через Унжу до обрушения опоры. Фото: ГУ МЧС по Костромской области
Мост через Унжу до обрушения опоры. Фото: ГУ МЧС по Костромской области

В Костромской области во время ледохода рухнула одна из опор нового моста через реку Унжу, введенного в эксплуатацию три года назад.

Фото: Владимир Смирнов
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По данным регионального ГУ МЧС, 19 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о прекращении транспортного сообщения через мост, соединяющий город Макарьев с поселком Горчуха.

- Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Костромской области, Администрации Костромской области и главы Макарьевского муниципального района, - сообщили в МЧС.

По данным местных жителей, одна из опор моста обрушилась после начала ледохода, не выдержав напора ледовых масс. На место происшествия выехали специалисты из Костромы и Макарьева для обследования состояния переправы и оценки ущерба. Для движения транспорта мост после ЧП перекрыли.

Строительство моста через Унжу в районе поселков Красногорье и Горчуха в Костромской области завершилось менее четырех лет назад - в июле 2016 года. Возведением двухсотметровой переправы по заключенному с администрацией региона контракту занимались военнослужащие автомобильно-дорожной службы Западного военного округа Минобороны. Справиться с задачей они смогли в рекордно короткие сроки - за один месяц.

Сдавая объект в эксплуатацию, строители пообещали, что новый мост сделан на совесть: ему не страшны паводки и суровые зимние условия, поскольку проект разработан с учетом природных особенностей течения реки в этом месте. В благодарность за труд областные власти вручили каждому строителю в подарок часы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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