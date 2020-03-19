Под Костромой рухнула опора нового моста

В Костромской области во время ледохода рухнула одна из опор нового моста через реку Унжу, введенного в эксплуатацию три года назад.

По данным регионального ГУ МЧС, 19 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о прекращении транспортного сообщения через мост, соединяющий город Макарьев с поселком Горчуха.

- Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Костромской области, Администрации Костромской области и главы Макарьевского муниципального района, - сообщили в МЧС.

По данным местных жителей, одна из опор моста обрушилась после начала ледохода, не выдержав напора ледовых масс. На место происшествия выехали специалисты из Костромы и Макарьева для обследования состояния переправы и оценки ущерба. Для движения транспорта мост после ЧП перекрыли.

Строительство моста через Унжу в районе поселков Красногорье и Горчуха в Костромской области завершилось менее четырех лет назад - в июле 2016 года. Возведением двухсотметровой переправы по заключенному с администрацией региона контракту занимались военнослужащие автомобильно-дорожной службы Западного военного округа Минобороны. Справиться с задачей они смогли в рекордно короткие сроки - за один месяц.

Сдавая объект в эксплуатацию, строители пообещали, что новый мост сделан на совесть: ему не страшны паводки и суровые зимние условия, поскольку проект разработан с учетом природных особенностей течения реки в этом месте. В благодарность за труд областные власти вручили каждому строителю в подарок часы.