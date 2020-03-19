Зампред правительства Забайкалья присоединилась к челленджу чистоты

Видео, на котором российские звезды кино и телевидения моют руки под песню на стихи из сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр", разместила на своей странице в Instagram заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Таким образом вице-премьер присоединилась к акции #мойдодырчеллендж, направленной на то, чтобы люди не пренебрегали мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

- Чистота - залог здоровья!!!, - напомнила Ванчикова своим подписчиками и призвала их последовать ее примеру.

Отметим, что с 19 марта в Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.