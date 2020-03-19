Из-за коронавируса компании переводят сотрудников на удаленку

В регионах предприятия все активнее переводят своих сотрудников на удаленный режим работы, чтобы свести к минимуму возможность подхватить коварный вирус 2019-nCoV. "РГ" проверила, как это происходит.

Для всех без исключения предприятий, переходящих на удаленку, остро встает проблема, связанная с защитой информации и линий связи. И часто она становится главным препятствием для роспуска сотрудников по домам. Впрочем, для руководителей есть еще одна головная боль. Дисциплина.

Директора дизайн-студии в Нижнем Новгороде Николая Ткаченко насторожило, с каким восторгом некоторые его сотрудники восприняли новость про удаленку. И чтобы никто не расслаблялся, он дважды в день, утром и вечером, проводит планерки с помощью конференц-связи. Утром раздает задания, вечером проверяет их исполнение. Не ослабляют контроль и другие руководители. Как говорится, доверяй, но проверяй.

Важны также технические и технологические условия, чтобы позволить себе удаленку. Самыми мобильными, понятно, оказались компании, которые давно "сидят в цифре", чья деятельность связана с IT-обслуживанием и call-центрами. Удаленку вводят агрегаторы и мобильные операторы. Наиболее далека она от промышленных предприятий, банков и торговли. Но и здесь есть исключения.

"Переход на дистанционную работу и у нас возможен, - сообщил "РГ" директор по персоналу компании "Ростсельмаш" Денис Радионов (Ростовская область). - Но только работников, которым для выполнения трудовых функций нужны только бумага и ручка. Но у нас процент таких сотрудников не очень велик. Основная часть работников привязана к производству в реальных цехах и на реальных станках".

Нашла резерв для удаленки и крупнейшая в стране торговая сеть. На этой неделе она начала поэтапно переводить сотрудников головного офиса в Краснодаре и персонал в других регионах на домашний режим. Это коснется примерно половины коллектива. В список включены бухгалтеры, маркетологи, беременные и те, кто старше 50 лет.

Работникам банков, как и торговли, тоже особо по домам не разбежаться, хотя и не так все строго, как для тех, кто стоит у станка. Поэтому нашли свою нишу в удаленке и банки. В Екатеринбурге сотрудники головного офиса банка для предпринимателей уже работают на удаленке. Еще в понедельник им предложили уехать из офиса на такси за счет компании. У организации нет офисов, в которые приходят клиенты, поэтому для них мало что изменилось. Открытие счетов сейчас происходит дистанционно - такой механизм давно отработан в городах, где нет курьеров. А Уральский банк реконструкции и развития перевел на дистанционный режим только тех сотрудников, которые не связаны с обслуживанием клиентов.

Так что, как видим, удаленка - все-таки привилегия "белых воротничков" и айтишников. И в небольшом городе с ней проще, чем в большом. Легче организовать сам рабочий процесс.

Не исключено, что на удаленку начнут переходить и власти. "РГ" уже писала, как в Ярославской области правительство планирует проводить совещания в режиме видео-конференц-связи. А как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора Астраханской области, администрация пока не переходит на удаленку, но журналистам рекомендовали дистанционное общение с чиновниками - по телефону или месенджерам.

Меняется и вахтовый режим на Ямале. Большинство работающих здесь в газовой, нефтяной и строительной отраслях - приезжие из других регионов. Их "удаленку от дома" продлят до трех месяцев. Это позволит взять вовремя анализа и не допустить притока больных.

Комментарий

У работников, которых переводят на удаленку, возникает немало вопросов, поскольку форма эта многим ранее была незнакома. Собрав наиболее часто задаваемые, "РГ" попросила ответить на них проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова.

Александр Львович, работник может по собственному желанию уйти на удаленный режим работы в связи с объявлением в его регионе режима повышенной готовности для борьбы с коронавирусом?

Александр Сафонов: Работник может обратиться с таким предложением. Но решение принимает исключительно работодатель, который должен издать специальный приказ.

В нем определяется, какие конкретно работники могут перейти на удаленный режим. Каким образом и при помощи каких технических средств осуществляется коммуникация между сотрудниками. Например, какие программы используются, компьютеры и средства связи - личные, компании. Как они доставляются в дом и прочее. И конечно, должно быть указано, кто и как контролирует исполнение заданий.

Может работодатель снизить зарплату на удаленке, мотивируя тем, что на дорогу теперь работник деньги не тратит?

Александр Сафонов: Трудовым кодексом не предусмотрено снижение заработной платы из-за перехода на удаленный формат работы.

А работнику положена прибавка к зарплате, поскольку на удаленке он больше тратит дома электроэнергии, растут расходы на разговоры по телефону, на интернет?

Александр Сафонов: У работника есть право подать заявление на компенсацию дополнительных расходов. Но и сам работодатель должен в инициативном порядке определить в своем приказе основания и размеры компенсации за расходы, связанные с эксплуатацией личных ресурсов. Если они есть.

В нашем законодательстве достаточно прописаны правила и нормы работы на удаленке? Или что-то еще надо предусмотреть в Трудовом кодексе?

Александр Сафонов: В Трудовом кодексе организация работы вне основного места регулируется статьей 310 "Надомники" и главой 49.1. "Особенности регулирования труда дистанционных работников".

Однако эти разделы не определяют особенностей, возникающих в силу форс-мажорных обстоятельств. Поэтому требуется более четко прописать характер взаимоотношений работодателя и работника для особых условий, вызванных ЧС.