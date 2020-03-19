Саранская IT-команда наладила сотрудничество с ведущими компаниями РФ

Саранская IT-команда "Инфомаксимум", разработавшая первую отечественную систему класса process mining Proceset, объявила о начале сотрудничества с ведущими российскими компаниями, которые входят в топ-10 в своих отраслях экономики. Общее же число клиентов на сегодня перевалило за 1200.

Александр Бочкин (в центре) считает, что опыт в сфере повышения эффективности бизнеса будет полезен многим российским компаниям. Фото: Компания "Инфомаксимум"

Напомним, что работа над созданием уникальной системы в столице Мордовии началась два года назад. Разработка саранских программистов - яркий пример импортозамещения высокоинтеллектуального ПО, которое на основе точных данных помогает принимать управленческие решения. Основная задача новинки - производить оценку текущих бизнес-процессов, основываясь на точных данных.

Дополнительная возможность системы - расширенный мониторинг. Его использование позволяет построить более точную картину рабочего дня сотрудников, которые выполняют сотни операций в рамках процесса.

- Практическое применение показало, что расширенный мониторинг помогает определить реальное количество времени выполнения задач, - пояснил руководитель команды Александр Бочкин. - Одни сотрудники могут выполнять операцию за 20 минут, другие за 4 часа. Анализ данных может выявить причины такого положения дел - сотруднику не хватает компетенций, не до конца изучен функционал программ, загруженность и постоянные отвлечения - а также определить точное время работы над конкретным проектом, прямые и косвенные трудозатраты. Кроме того, система позволяет фиксировать работу "налево" с использованием оборудования и ПО компании.

Разработка вызвала большой интерес в бизнес-среде. Однако до сих пор подробности пилотных проектов не раскрывались.

- Сейчас, в 2020-м, мы можем смело объявить о начале сотрудничества с рядом отечественных компаний из числа лидеров в своих отраслях экономики, - рассказал Александр Бочкин. - В числе наших клиентов - "Норникель - Общий центр обслуживания", который предоставляет комплексные услуги для совершенствования основного бизнеса "ГМК "Норильский никель", компании лидера горно-металлургической промышленности России. И "НЛМК-Инжиниринг" - один из крупнейших проектных институтов в российской металлургии. Все совместно реализуемые проекты направлены на повышение эффективности бизнеса с использованием IT-решений, разработанных нашей командой.

Разработчики уверены, что накопленный совместный опыт будет полезен многим российским компаниям в рамках реализации национальная проекта "Цифровая экономика".