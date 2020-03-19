Саранская IT-команда наладила сотрудничество с ведущими компаниями РФ

Новости

Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы 18:52
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 18:42
Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения" 18:36
Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух 18:35
В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией 18:29
Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси 18:28
Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам 18:21
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн 18:19
У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 19:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранская IT-команда наладила сотрудничество с ведущими компаниями РФ

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Саранская IT-команда "Инфомаксимум", разработавшая первую отечественную систему класса process mining Proceset, объявила о начале сотрудничества с ведущими российскими компаниями, которые входят в топ-10 в своих отраслях экономики. Общее же число клиентов на сегодня перевалило за 1200.
Александр Бочкин (в центре) считает, что опыт в сфере повышения эффективности бизнеса будет полезен многим российским компаниям. Фото: Компания "Инфомаксимум" Александр Бочкин (в центре) считает, что опыт в сфере повышения эффективности бизнеса будет полезен многим российским компаниям. Фото: Компания "Инфомаксимум"
Александр Бочкин (в центре) считает, что опыт в сфере повышения эффективности бизнеса будет полезен многим российским компаниям. Фото: Компания "Инфомаксимум"

Напомним, что работа над созданием уникальной системы в столице Мордовии началась два года назад. Разработка саранских программистов - яркий пример импортозамещения высокоинтеллектуального ПО, которое на основе точных данных помогает принимать управленческие решения. Основная задача новинки - производить оценку текущих бизнес-процессов, основываясь на точных данных.

Дополнительная возможность системы - расширенный мониторинг. Его использование позволяет построить более точную картину рабочего дня сотрудников, которые выполняют сотни операций в рамках процесса.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии выпуск оптоволокна увеличат до 10 млн километров в год

- Практическое применение показало, что расширенный мониторинг помогает определить реальное количество времени выполнения задач, - пояснил руководитель команды Александр Бочкин. - Одни сотрудники могут выполнять операцию за 20 минут, другие за 4 часа. Анализ данных может выявить причины такого положения дел - сотруднику не хватает компетенций, не до конца изучен функционал программ, загруженность и постоянные отвлечения - а также определить точное время работы над конкретным проектом, прямые и косвенные трудозатраты. Кроме того, система позволяет фиксировать работу "налево" с использованием оборудования и ПО компании.

Разработка вызвала большой интерес в бизнес-среде. Однако до сих пор подробности пилотных проектов не раскрывались.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Мордовские ученые разработали метод получения тепла из дыма

- Сейчас, в 2020-м, мы можем смело объявить о начале сотрудничества с рядом отечественных компаний из числа лидеров в своих отраслях экономики, - рассказал Александр Бочкин. - В числе наших клиентов - "Норникель - Общий центр обслуживания", который предоставляет комплексные услуги для совершенствования основного бизнеса "ГМК "Норильский никель", компании лидера горно-металлургической промышленности России. И "НЛМК-Инжиниринг" - один из крупнейших проектных институтов в российской металлургии. Все совместно реализуемые проекты направлены на повышение эффективности бизнеса с использованием IT-решений, разработанных нашей командой.

Разработчики уверены, что накопленный совместный опыт будет полезен многим российским компаниям в рамках реализации национальная проекта "Цифровая экономика".

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Нефть может подешеветь до 15-20 долларов за баррель
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии