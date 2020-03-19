Всероссийская федерация плавания перенесла предолимпийский ЧР

Оперативный штаб Всероссийской федерации плавания (ВФП) в соответствии с дополнительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, введенными министерством спорта РФ, принял решение перенести на неопределенный срок до особого распоряжения проведение чемпионата России, сообщается на официальном сайте организации. Отборочный на Олимпийские игры турнир должен был пройти в Казани со 2 по 9 апреля.

В запланированные сроки не состояться также всероссийские соревнования "Веселый дельфин" (Санкт-Петербург, 21-27 апреля), соревнования по плаванию на дистанции 5000 метров (29 марта) и первый этап Кубка России по плаванию на открытой воде (Краснодарский край, 10-15 июня).

Кроме того, были отменены два тренировочных сбора - в Турции и Армении. Пловцы будут тренироваться на базе "Озеро Круглое" в период с 16 апреля по 5 мая. Пловцы на открытой воде - там же с 5 по 25 апреля.

Российские сборные приостановили оформление документов, связанных с участием наших спортсменов в международных стартах - например, чемпионате Европы по водным видам спорта, которое должно было пройти в мае в Будапеште.

Кандидаты в команду, принимавшие участие в спортивных мероприятиях в странах с неблагополучной обстановкой и прибывающие на централизованные тренировочные мероприятия, должны предусмотреть период прохождения карантинных мероприятий по прибытию на территорию РФ.