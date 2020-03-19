Замминистра МЧС Татарстана арестован по делу о мошенничестве

Приволжский районный суд Казани отправил под арест на два месяца заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее замминистра МЧС республики был задержан сотрудниками СК РФ по РТ. 57-летний чиновник подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, должностные лица министерства чрезвычайных ситуаций учредили фирму, дублирующую функции ГКУ "Поисково-спасательная служба при МЧС РТ". В последствие они склоняли руководителей предприятий к заключению с этой организацией договоров для защиты опасных производственных объектов. В результате злоумышленникам удалось заработать более 161 миллиона рублей.

Защита подозреваемого планирует обжаловать арест.