С наступлением весны растет потребность в вахтовиках. По сравнению с прошлым годом, число вакансий для работы вахтовым методом в России выросло на 19 процентов, а количество поисковых запросов, связанных с этим сегментом рынка труда, - более чем наполовину.

Такие данные приводят аналитики сервиса "Авито Работа".

В Омске число вакансий в этом году увеличилось на 32 процента. Работодатели предлагают вахтовикам зарплату на треть выше, чем в среднем в регионе. И каждый третий респондент готов согласиться на такие условия. Наиболее востребованы водители, охранники и разнорабочие.

Благодаря специализированным онлайн-сервисам найти подходящую вакансию вахтовикам становится все проще. Такую информацию предоставляют даже региональные службы занятости.

- Наша задача - помочь людям найти достойную работу в принципе. И не только в области, но и за ее пределами, - сообщил "РГ" пресс-секретарь государственной службы занятости населения Омской области Дмитрий Мазур. - Если к нам обращаются иногородние работодатели, мы размещаем их объявления в открытом доступе в нашем банке данных.

Сегодня на портале службы представлено более тридцати тысяч вакансий в Омской области. Выбор довольно широкий - от нянь и домработниц до звукорежиссеров и полицейских кавалеристов. Учителям предлагают зарплату от 14 тысяч рублей, дворникам - от 20 тысяч, водителям - от 23 тысяч, строителям - от 25 тысяч руб-лей. Работодатели из других регионов за аналогичную работу сулят в два-три раза больше.

В банке данных службы занятости Омской области представлено почти две тысячи вакансий от работодателей Моск-вы, 530 - Тюменской области, 430 - ХМАО, 70 - ЯНАО. Наиболее востребованы водители, дорожники, строители.

В Москве вахтовый способ работы предлагают шестнадцать процентов работодателей, в Санкт-Петербурге - два процента. Средний заработок - 63-64 тысячи рублей. В этом смысле омичам выгоднее устраиваться работать в Иркутской (82 тысячи рублей в месяц) или Новосибирской (74 тысячи руб-лей) областях. В Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецком автономном округе обещают еще больше.

Однако опытные вахтовики признают, что работодатели на местах нередко нарушают предварительную договоренность и платят меньше оговоренной суммы. Но все равно получается выгодно. А толковые и дисциплинированные специалисты со временем находят постоянную работу.

- Поехал на вахту, когда "кинули" в Омске, - поделился опытом трудоустройства с корреспондентом "РГ" экскаваторщик Сергей Кузьмин. - Первое время платили маловато, объясняя причину испытательным сроком. Сейчас в среднем выходит восемьдесят тысяч рублей. Работаем два месяца через месяц, без выходных. Живем в вагончиках. За питание в столовой высчитывают в конце месяца. Проезд - за свой счет. Спустя два года мне, наконец, удалось устроиться в штат. Считай, повезло. Теперь могу себе позволить и отпуск, и больничный.

- Я работаю в Ханты-Мансийском автономном округе менее полугода. График - два месяца через два. Чтобы не терять времени даром, возвращаясь в Омск, подрабатываю таксистом. Так поступают многие вахтовики. Здесь - тридцать тысяч рублей, там - семьдесят тысяч, - говорит строитель Егор Савичев.

Нередко вахтовиками омичи становятся из-за того, что компании, где они трудились, поменяли "прописку". Чтобы не терять доход и остаться в штате, едут вслед за своими работодателями.

По данным регионального УФНС, в прошлом году Омскую область покинуло более 370 предпринимателей. Теперь они ведут бизнес в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тюменской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах. В то же время Омскую область для трудовой деятельности выбрали более ста предпринимателей.

Справка "РГ"

По данным министерства труда и социального развития Омской области, в прошлом году при содействии региональных центров занятости трудоустроено 59 тысяч человек, 56 процентов из них - на постоянные рабочие места (в 2018-м - 43,6 процента). 69 процентов обратившихся - жители муниципальных районов. По качеству и доступности госуслуг в сфере занятости населения Омская область занимает третье место в СФО после Красноярского края и Новосибирской области, десятое - в целом по России.