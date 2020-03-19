Оркестр "Таврический" проведет Online-концерт к 100-летию Георга Отса

21 марта в 19.00 оркестр "Таврический" даст концерт на сцене Белого зала открытой киностудии "ЛенДок". Учитывая, что сейчас в Петербурге отменены массовые мероприятия, зрители смогут услышать и увидеть концерт в прямых эфирах в социальных сетях оркестра.

- В сложные времена мы хотим напомнить о том, как на самом деле мы близки друг другу, как умеем поддерживать и не унывать. Сам Георг Отс создавал на сцене образ безукоризненной чести, достоинства, мужества, аристократизма духа. И в жизни за кулисами музыкант был таким же, как и его лирический герой. "Рыцарь музыки", пожалуй, это самое точное описание эстонско-российского певца. Его благородство, большое чувство достоинства должны и сегодня для нас стать моральными ориентирами, - отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков.

В программу концерта войдут классические композиции советской эстрады из репертуара Георга Отса: "С чего начинается Родина", "Что так сердце растревожено", "Песенка о капитане", "Я люблю тебя жизнь".