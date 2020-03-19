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19.03.2020 16:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Фото: В Краснодаре прошли полеты первых в истории РФ военных летчиц

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов
В Краснодаре сегодня прошли первые в новейшей истории страны полеты курсантов-девушек Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. В небо они взмыли на Л-410.

Позади два с половиной года обучения, они уже "налетали" десятки часов на тренажерах, и, наконец, сели за штурвал настоящего самолета. 16 девушек со всех уголков России - это первый набор военных летчиц в училище. Из них одна выбрала дальнюю авиацию, еще одна пошла в штурмовую, две решили освоить истребители. Остальные предпочли военно-транспортную, именно они сегодня и совершили первый полет.

Фото: www.youtube.com
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- Мировой опыт показывает, что девушки присутствуют во всех родах авиации, они даже сажают самолеты палубной авиации в странах НАТО. Мы не хуже, а в чем-то и лучше, уже осуществили третий набор девушек, ждем в стенах нашего училища следующий, это современная и правильная практика, - считает начальник КВВАУЛ Сергей Румянцев. - Наши девчонки на прямой линии обратились к Верховному главнокомандующему и сообщили о своем желании продолжить службу в частях истребительной, штурмовой, бомбардировочной авиации. Президент дал положительный ответ, девушки прошли медкомиссию, были в Звездном городке, крутились на центрифуге, показали себя достойно, не хуже мальчишек, а в отдельных моментах и лучше, так что профессионально и физически они готовы стать защитницами своей страны.

Первый полет для них был больше ознакомительный. Сидели девушки в кресле командира воздушного судна. Не помешала им и довольно пасмурная погода. Л-410 не предусматривает сложного пилотажа. Хотя определенные элементы в воздухе они выполнили - заходили на виражи, осуществляли крен. Полет длился около 40 минут. Максимальная высота, на которую поднимались курсанты - 1850 метров.

- Сегодня им нужно было ощутить себя за штурвалом, почувствовать самолет, его устойчивость и управляемость. И самое главное - укрепиться в своем решение овладеть техникой пилотирования и посвятить свою жизнь авиации, - пояснил корреспонденту "РГ" командир звена, летчик-инструктор Алексей Пехотин. - Сегодня они отрабатывали руление на земле, на тренажере его не выполняли, то есть для них это было в первый раз. Также отрабатывали уборку шасси и закрылков. Когда набрали эшелон в зоне, я передал управлении Алле Александровне Самковой. Она попыталась выполнить крены, поработать педалями, почувствовала, как ее слушается самолет. Управление совместное, я сидел справа, подсказывал. Когда девушки полетают и овладеют навыками пилотирования, инструктор будет уже только наблюдать.

Фото: Олег Золото/ РИА Новости
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Основная программа обучения подразумевает 30 полетов по кругу. Летная подготовка будет проходить три-четыре раза в неделю. Затем девушкам предстоит выбрать, продолжать ли обучение на данном типе самолета, либо выбрать для освоения новый.

- Мы так долго ждали этот день. Все было очень здорово, - делится впечатлениями курсант Алла Самкова. - Погода не очень хорошая, много облаков, внизу было мало что видно. Но приятно оказаться первой.

Алла приехала в Краснодар из Санкт-Петербурга. Поступила в училище сразу после 11 класса. Рассказывает, что ее прадедушки были летчиками, воевали в Великую Отечественную войну. Родители - не военные, поэтому сильно переживали, когда узнали, какую профессию выбрала их дочь. Но в итоге поддержали ее.

- На тренажерах мы начали заниматься в прошлом году, - продолжает Алла. - Особых сложностей не было, все на нем логично. Осваиваем потихоньку, нам не все сразу дают, каши в голове нет. Особых перегрузок при полете тоже не ощутила, может они чуть больше, чем у пассажира обычного самолета при взлете и посадке. И дальше хочу летать на транспортнике, если получится, освою и другие модели, а не только тот, на котором сегодня поднимались.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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