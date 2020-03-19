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19.03.2020 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону началась подготовка к съемкам фильма "20 дней в бронзовом веке"

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области началась подготовка к съемкам научно-популярного фильма "20 дней в бронзовом веке". Съемки пройдут на территории этно-археологического комплекса "Затерянный Мир" в Усть-Донецком районе.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Фильм будет посвящен реконструкции элементов жизни и быта людей бронзового века, живших на территории современного Донского края. Весь реквизит, одежда, оружие и жилища главных героев будет изготовлен по технологиям доисторических людей.

Съемочная группа уже приступила к валянию войлока, изготовлению обуви и одежды. Заготавливаются также кремневые и бронзовые наконечники стрел. В процессе кинопроизводства историки постараются на практике проверить различные гипотезы, связанные с изготовлением оружия.

Место для съемок выбрано неслучайно, так как в нескольких километрах - на острове Поречный у станицы Раздорской находится неолитическое поселение Ракушечный Яр. Самые ранние культурные слои историко-археологического памятника, датируются второй половиной VII тысячелетия до нашей эры. Многочисленные артефакты свидетельствуют, что основным занятием жителей поселения было рыболовство и собирательство.

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