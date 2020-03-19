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19.03.2020 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани спортсмен госпитализирован с подозрением на коронавирус

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Геленджик госпитализирован спортсмен с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.

Атлет приехал в Геленджик на сборы, ранее находился в очаге заражения в одной из зарубежных стран. Пока не уточняется вид спорта, которым он занимается, а также откуда спортсмен прибыл и в каком регионе проживает. Медики сразу же отвезли его в больницу, изолировав в стерильном боксе. Сейчас он проходит тестирование на наличие вируса.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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"Оперативно выявлены и находятся под постоянным наблюдением все контактировавшие с ним люди. Это 14 человек. У троих обнаружены симптомы ОРВИ, поэтому их поместили в специальные боксы, остальные находятся на двухнедельном карантине", - сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.

Как писала "РГ", на днях игроки и сотрудники профессионального баскетбольного клуба (ПБК) "Локомотив-Кубань" были отправлены на карантин после того, как стало известно, что у представителя эстонского "Калева" - последнего соперника южан в Единой Лиге - было подтверждено заражение коронавирусом. Поединок "Локо" и "Калева" состоялся 12 марта в Таллине без зрителей и завершился победой гостей со счетом 98:81. После окончания матча краснодарцы сразу же вылетели домой.

Сегодня на территории Кубани выявлен один случай заражения коронавирусом у предпринимателя пенсионного возраста, который живет в Приморско-Ахтарском районе. Мужчина побывал в туристической поездке в Италии, где эпидемия за считанные недели распространилась с геометрической прогрессией.

Кстати

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, необходимо звонить по телефонам горячей линии управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - 8-918-677-49-89 и министерства здравоохранения Краснодарского края - 8-800-200-03-66.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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