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19.03.2020 12:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани предложили временно закрыть кафе и рестораны в ТРЦ

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани власти рекомендовали временно остановить работу всем кафе, ресторанам, кинотеатрам и другим заведениям, расположенным в торгово-развлекательных центрах. Специальный документ об этом подготовлен департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Фактически речь идет о том, что многие организации в ТРЦ региона временно прекратят работу, но сами ТРЦ по-прежнему будут функционировать. Это делается в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно документу, руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в торгово-развлекательных центрах и комплексах, рекомендовано приостановить работу с 18 марта до 1 мая. Другими словами, почти на 1,5 месяца.

На этот период также рекомендуется прекратить работу развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных и других развлекательных клубов с числом посетителей более 100 человек одновременно.

- Многие вузы перешли на дистанционную форму обучения. Из-за вируса в кубанских школах продлили каникулы, - прокомментировал такое решение руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный. - У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений.

Глава ведомства подчеркнул, что исключение составляют торговые объекты, обеспечивающие продовольственную безопасность края.

Однако можно отметить, что речь идет о временной приостановке работы целых отраслей экономики края, связанных с развлечениями и массовыми мероприятиями.

Известно также, что руководителям организаций, работающих в игорной зоне "Красная поляна" с числом посетителей более 100 человек одновременно, рекомендовано приостановить работу до 1 мая. Приказ об этом подготовлен департаментом имущественных отношений Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, на Кубани по-прежнему подтвержден только один случай заболевания коронавирусом. Как уже писала "РГ", он обнаружен у мужчины, жителя Приморско-Ахтарского района, который недавно вернулся из Италии.

В то же время на Кубани на данный момент госпитализировано 124 человека с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19. По заявлению администрации Краснодарского края, все эти люди были обследованы и инфекция у них не подтвердилась. 48 человек остаются на стационарном лечении с признаками ОРВИ.

Кроме этого, 772 жителя края находятся у себя дома под наблюдением врачей. Это те люди, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, а также контактировавшие с заболевшими. По правилам, они должны находиться дома до 14 суток. На время карантина им дистанционно оформляется больничный.

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