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19.03.2020 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Госдуме спрогнозировали наплыв туристов в Крым из-за коронавируса

Текст: Алексей Вакуленко
Летом 2020 года из-за распространения коронавируса отдыху за границей российские туристы предпочтут отечественные курорты, в том числе крымские. Такой прогноз на экспертном совете в Ялте высказал депутат Госдумы, эксперт Общенационального союза индустрии гостеприимства Сергей Поддубный.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я рассчитываю на больший наплыв туристов в Крым, чем в прошлом году, потому что люди побоятся выезжать за границу и поедут отдыхать в Крым, Краснодарский край, на наше побережье, - отметил он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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По мнению парламентария, ситуация с угрозой распространения коронавируса в России через пару месяцев изменится в лучшую сторону.

- Думаю, через один-два месяца ее уже не будет, она сойдет на нет, - предположил он. - А сейчас важно решить проблемы с людьми, которые вдруг сюда приедут: их нужно будет изолировать и так далее. Также необходимо решить финансовые проблемы, что возникли с бизнес-проектами, реализацию которых временно остановили из-за угрозы распространения коронавируса.

Поддубный подчеркнул, что пока объекты турбизнеса будут нести убытки, "потому что люди бояться куда-либо выезжать и будут сидеть дома".

В связи с этим Поддубный заявил о целесообразности введения государственных мер поддержки индустрии гостеприимства.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Думаю, эти меры выработают профильные ведомства, будут выделены деньги, - предположил он. - Сейчас, к примеру, ведется обсуждение законопроектов, касающихся новой системы компенсации пребывания россиян на больничном.

Однако парламентарий уверен, что летом беспрецедентно большое количество туристов, что приедут отдыхать на юг России, позволит турбизнесу "перекрыть убытки", что они вынужденно несут сейчас.

- Люди будут бояться выехать на отдых за границу, потому что элементарно будет проблема вернуться домой, - заключил Поддубный.

Напомним, в Республике Крым и Севастополе введен режим повышенной готовности из-за распространения в мире коронавируса. Вместе с тем в Крым до сегодняшнего дня не выявлено ни одного носителя заболевания.

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