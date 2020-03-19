Владимир Путин обсудил меры по противодействию коронавирусу в Крыму

Новости

Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
Захарова: Заявление ЕС - аморальная попытка замаскировать свои проблемы 18:52
Юрий Лоза рассказал россиянам, чем заменить "Евровидение" 18:42
Премьер Нидерландов отказался от идеи "контролируемого заражения" 18:36
Умер актер из фильма "Миллион в брачной корзине" Игорь Богодух 18:35
В Оренбуржье выявили первого больного коронавирусной инфекцией 18:29
Граждане СГ смогут покинуть Польшу на автобусах посольства Беларуси 18:28
Mail.ru предоставит бесплатный доступ к своим образовательным ресурсам 18:21
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко будет работать онлайн 18:19
У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 19:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В режиме готовности

Владимир Путин обсудил меры по противодействию коронавирусу в Крыму
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
В Крыму и Севастополе нет подтвержденных больных коронавирусом, но меры повышенной готовности уже приняты. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил президент Владимир Путин руководителям этих регионов.

Во второй день рабочей поездки в Крым Владимир Путин провел две отдельные встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Речь шла о социально-экономическом развитии и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На полуострове введены меры повышенной готовности, отменены массовые мероприятия. "Хотели провести масштабный концерт. Конечно, все севастопольцы знали и чувствовали..." - вздохнул Развожаев. "Проведем еще", - заметил в ответ Путин. "Все-таки, как вы правильно сказали, жизнь, здоровье важнее. Этим сейчас занимаемся", - заверил собеседник. В Севастополе 77 человек находятся под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. "Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай", - уточнил врио главы региона. "Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете", - одобрил президент.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Развожаев доложил и по федеральной целевой программе: полное понимание по каждому объекту, с правительством - на связи, в ближайшее время будут определены приоритеты. "Потребуется принять ряд решений по дополнительным источникам либо по перенесению каких-то объектов на более поздний период - понятно, что на все сразу денег не хватит", - добавил он.

Региональный лидер обратился к теме 75-летия Победы и рассказал о проблеме людей, которые имеют статус жителей осажденного Севастополя. Сейчас таких осталось 1217 человек. Но статуса ветерана войны у них нет, они получают только региональную поддержку. "Вопрос финансово совершенно незначительный", - заметил Развожаев. Дело даже не в деньгах. Для этих людей важно само понимание, что они будут считаться ветеранами. "Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали. Его дважды законодательное собрание первого созыва вносило в Государственную Думу, но правительство его отклоняло. Говорят, что могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях", - поделился глава региона. "Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать", - заявил он. "Хорошо", - согласился глава государства.

В Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10, ни у кого диагноз "коронавирус" пока не подтвердился

Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом сразу заявил: главное - предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Введен режим повышенной готовности, с 00 часов 18 марта закрыта граница с Украиной. Конечно, граждане России и граждане с видом на жительство в РФ могут проехать на полуостров. Но все досматриваются на границе, и у тех, кто был в неблагополучных странах с распространением эпидемии, берут биологические пробы. В Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10, ни у кого диагноз "коронавирус" пока не подтвердился, сообщил Аксенов. Разработан комплексный план: анализы и пробы проходят исследования и получают подтверждения в противочумной лаборатории, все медицинские организации оснащены необходимым оборудованием. В республике есть дефицит масок, но медицинские организации и службы, которые работают с населением, оснащены и масками, и защитными костюмами. В полном объеме закуплены лекарственные препараты. Благодаря поддержке правительства на неделе будет дополнительно закуплено 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вузы переведены на дистанционное обучение, школьники уйдут на каникулы до 12 апреля. Аксенов поблагодарил мэра Москвы за методическую помощь.

Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон, и это требует дополнительных мер безопасности. Предпринимается комплекс мер, чтобы не допустить попадания заболевших.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Нефть может подешеветь до 15-20 долларов за баррель
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента