Владимир Путин обсудил меры по противодействию коронавирусу в Крыму

Во второй день рабочей поездки в Крым Владимир Путин провел две отдельные встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Речь шла о социально-экономическом развитии и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На полуострове введены меры повышенной готовности, отменены массовые мероприятия. "Хотели провести масштабный концерт. Конечно, все севастопольцы знали и чувствовали..." - вздохнул Развожаев. "Проведем еще", - заметил в ответ Путин. "Все-таки, как вы правильно сказали, жизнь, здоровье важнее. Этим сейчас занимаемся", - заверил собеседник. В Севастополе 77 человек находятся под контролем дома и восемь в инфекционной больнице. "Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай", - уточнил врио главы региона. "Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете", - одобрил президент.

Развожаев доложил и по федеральной целевой программе: полное понимание по каждому объекту, с правительством - на связи, в ближайшее время будут определены приоритеты. "Потребуется принять ряд решений по дополнительным источникам либо по перенесению каких-то объектов на более поздний период - понятно, что на все сразу денег не хватит", - добавил он.

Региональный лидер обратился к теме 75-летия Победы и рассказал о проблеме людей, которые имеют статус жителей осажденного Севастополя. Сейчас таких осталось 1217 человек. Но статуса ветерана войны у них нет, они получают только региональную поддержку. "Вопрос финансово совершенно незначительный", - заметил Развожаев. Дело даже не в деньгах. Для этих людей важно само понимание, что они будут считаться ветеранами. "Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали. Его дважды законодательное собрание первого созыва вносило в Государственную Думу, но правительство его отклоняло. Говорят, что могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях", - поделился глава региона. "Очень прошу вас поддержать этот законопроект и к 75-летию Победы этот статус людям дать", - заявил он. "Хорошо", - согласился глава государства.

В Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10, ни у кого диагноз "коронавирус" пока не подтвердился

Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом сразу заявил: главное - предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Введен режим повышенной готовности, с 00 часов 18 марта закрыта граница с Украиной. Конечно, граждане России и граждане с видом на жительство в РФ могут проехать на полуостров. Но все досматриваются на границе, и у тех, кто был в неблагополучных странах с распространением эпидемии, берут биологические пробы. В Крыму на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10, ни у кого диагноз "коронавирус" пока не подтвердился, сообщил Аксенов. Разработан комплексный план: анализы и пробы проходят исследования и получают подтверждения в противочумной лаборатории, все медицинские организации оснащены необходимым оборудованием. В республике есть дефицит масок, но медицинские организации и службы, которые работают с населением, оснащены и масками, и защитными костюмами. В полном объеме закуплены лекарственные препараты. Благодаря поддержке правительства на неделе будет дополнительно закуплено 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вузы переведены на дистанционное обучение, школьники уйдут на каникулы до 12 апреля. Аксенов поблагодарил мэра Москвы за методическую помощь.

Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон, и это требует дополнительных мер безопасности. Предпринимается комплекс мер, чтобы не допустить попадания заболевших.