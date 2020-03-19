Зернового запаса Волгоградской области хватит на полтора года

Власти Волгоградской области заявили о полной обеспеченности региона всеми необходимыми продуктами питания. Никакого недостатка продовольствия ни один район не испытывает, хотя население принялось активно скупать в магазинах пищевые товары длительного хранения.

- В Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Ситуация прогнозируемая, контролируемая. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать проблематику. Мы отслеживаем ситуацию в Европе и мире, видим, какие процессы происходят - хуже всего паника и фейковые новости, которые кому-то выгодно распространять. Поэтому одна из серьезных задач - исключительно правдивая информация. Принято решение о создании колл-центра, где жители Волгоградской области смогут получать актуальную информацию. Мы также вводим ежедневные брифинги с участием соответствующих служб.

По информации пресс-службы обладминистрации, несмотря на рост покупательской активности, оптово-розничные сети и склады обладают достаточными запасами продовольствия и предметов первой необходимости. В регионе действуют 17 тысяч объектов розничной торговли. Ежемесячный оборот сферы составляет 30 миллиардов рублей. Мониторинг потребительского спроса, динамики цен и наличия товаров ведется ежедневно.

На территории области более 500 компаний, занимающихся переработкой мясной, молочной, мукомольно-крупяной продукции, хлебозаводы, хлебопекарни, масложировые и другие цеха. Сырьем они обеспечены в полной мере. Запас по зерновой крупе превышает полуторагодовалый норматив - речь идет о 800 тысячах тонн сырья. На складах находится 150 тысяч тонн овощей. Нет недостатка в мясных полуфабрикатах, молоке и яйцах. Аграрии готовы к бесперебойной поставке продовольствия в торговые сети Волгоградской области.

- Основная задача потребительского рынка - обеспечить население товарами в необходимом количестве и по доступным ценам, - прокомментировал председатель комитета промышленности и торговли региона Олег Николаев. - Если фиксируется недостача чего-то или подорожание, информация об этом поступает в администрацию области. И проводится соответствующая работа либо с оптовиками, либо с розничными торговцами. Было рекомендовано сделать запас на 21 день, но мы увеличили резерв до двух месяцев. При необходимости обеспечивается поставка дополнительных продуктов.