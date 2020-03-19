В Свердловской области подтверждено еще пять случаев коронавируса

В Свердловской области официально подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции.

"Все заболевшие посещали Австрию, Германию, Испанию, Францию. Сразу же по прилету были госпитализированы в ГКБ № 40. Их контакты уже отработаны и находятся под меднаблюдением", - сообщает департамент информационной политики региона.

На данный момент пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, в общей сложности на Среднем Урале теперь шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Все пациенты - россияне.

Как ранее писала "РГ", в ближайшее время к выявлению вируса подключат лаборатории в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Пока же исследованиями на коронавирус в области занимается только Центр гигиены и эпидемиологии. Он может проводить около трех сотен исследований в сутки при круглосуточной работе. С появлением дополнительных лабораторий можно будет обрабатывать около 800-900 проб в сутки.

В Екатеринбурге между тем активно проводят дезинфекция, обрабатывают общественный транспорт. В частности, метро. Накануне ночью журналистам и фотокорреспондентам наглядно показали, как это происходит. В ход идут портальные мойки, ранцевые опрыскиватели, аппараты высокого давления. Особо тщательно обрабатывают сиденья, поручни.