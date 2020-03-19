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19.03.2020 09:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видео: На Урале устроили парад для фронтовика - освободителя Европы

Текст: Татьяна Воробьева

Почетный караул и сводный военный оркестр Центрального военного округа устроили персональный мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Благинина, который участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии, а сейчас живет в городе Тавда, на севере Свердловской области.

Во дворе дома, где живет фронтовик, военнослужащие показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под звуки духового оркестра.

Фото: Юрий Мозолевский.
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Как рассказали в пресс-службе ЦВО Семен Григорьевич участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-ой отдельной воздушно-десантной бригады 98-ой гвардейской стрелковой дивизии. Также он участвовал в штурме австрийской столицы, взятии городов Санкт-Пельтен, Секешфехервар, Мор, Зирез.

За самоотверженность и героизм он был награжден двумя медалями "За отвагу", орденом "Красной звезды", а в день Победы - 9 мая 1945 года - медалью "За боевые заслуги".

Напомним, впервые идею мини-парадов воплотили в жизнь в 2018 году в Самарском гарнизоне. В этом году, в 75-ю годовщину Победы, торжественные акции пройдут во всех крупных военных гарнизонах, таких как Екатеринбургский, Новосибирский, Тоцкий, Рощинский, Юргинский, Алейский, Кызыльский.

Кстати

На площади 1905 года в Екатеринбурге для фронтовиков и тружеников тыла поставят дополнительные трибуны. По данным мэрии, в городе живет 569 фронтовиков и тружеников тыла. Каждого опекает сотрудник социальной службы. На парад всех доставят автобусы. Для тех, кто не хочет наблюдать с трибун, организовано шествие, правда, не по брусчатке, а на автомобилях с открытым верхом.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область 75-летие Победы РГ-Видео

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