Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 18 марта 2020 № 80 "О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания"

В целях предотвращения завоза новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территорию Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Республики Северная Осетия-Алания режим повышенной готовности.

2. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органам местного самоуправления и иным органам и организациям обеспечить запрет до особого распоряжения на проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Обязать граждан, прибывших с территорий с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

сообщать о своем возвращении в Республику Северная Осетия-Алания, месте, датах пребывания на территориях с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по номеру телефона 8-(800)-301-20-68;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные места);

соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Северная Осетия-Алания о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Северная ОсетияАлания об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях Главного государственного санитарного врача по Республике Северная Осетия-Алания.

5. Обязать работодателей организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной медико-санитарной помощи на дому;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций;

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Северная Осетия-Алания об изоляции;

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, с привлечением сотрудников государственного автономного учреждения здравоохранения "Дезинфекционная станция г. Владикавказа" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

6. Правительству Республики Северная Осетия-Алания организовать взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия-Алания в целях своевременного выявления и дальнейшего медицинского и санитарно-карантинного сопровождения граждан, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа.

7. Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа;

организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить оказание медицинской помощи в выездной форме сотрудниками медицинских организаций первичного звена здравоохранения;

обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями;

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания разработать специальные анкеты для использования в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Северная Осетия-Алания и обеспечить проведение анкетирования лиц, прибывающих в Республику Северная Осетия-Алания из-за рубежа.

8. Министерству промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания совместно с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания обеспечить наличие в Республике Северная Осетия-Алания запаса дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты, а также бесконтактных термометров и ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

9. Министерству промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания совместно с Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания обеспечить в установленном порядке определение места временного размещения (стоянки) большегрузных транспортных средств и водителей большегрузных транспортных средств, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).

10. Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания совместно с Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания принять необходимые меры по выявлению и дальнейшему медицинскому и санитарно-карантинному сопровождению водителей большегрузных транспортных средств, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).

11. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Министерству физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания:

принять решение о порядке посещения обучающимися образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

обеспечить измерение температуры тела обучающихся в образовательных организациях, а также проведение обеззараживания помещений образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим . перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

13. Администрации Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Комитету по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания обеспечить информирование населения Республики Северная Осетия-Алания о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению ее завоза и распространения на территории Республики Северная Осетия-Алания.

14. Комиссии Республики Северная Осетия-Алания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций Республики Северная Осетия-Алания.

15. Установить, что Республиканский штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Северная Осетия-Алания, созданный распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания (далее - Республиканский штаб), осуществляет деятельность в круглосуточном режиме работы вплоть до особого распоряжения.

16. Республиканскому штабу ежедневно представлять Главе Республики Северная Осетия-Алания доклад о ситуации с завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

17. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания принять необходимые меры по исполнению настоящего Указа на территории соответствующего муниципального образования.

18. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

19. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







