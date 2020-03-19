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19.03.2020 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Северной Осетии введен режим повышенной готовности по коронавирусу

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии власти ввели режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В соответствии с документом, граждане, прибывшие в Северную Осетию из иностранных государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, обязаны незамедлительно сообщать информацию о своем возращении, месте и датах пребывания за границей РФ на "горячую линию" по номеру телефона 8-800-301-20-68".

Фото: EPA
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Власти заявили, что для людей, которые вернулись из стран, где коронавирус получил широкое распространение, вводится двухнедельный режим самоизоляции на дому. Это означает, что они не могут выходить на работу, посещать учебные заведения, а также обязаны свести до минимума свое пребывание в общественных местах. На сегодняшний день в Осетии не зарегистрировано ни одного случая госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

Кроме этого, работодатели в РСО-Алания обязаны обеспечить измерение температуры тела у всех сотрудников. Если у человека повышенная температура, его должны немедленно отправить под наблюдение специалистов медико-санитарной помощи. Введение режима повышенной готовности предусматривает временный запрет на проведение в республике массовых мероприятий, в том числе спортивных и публичных.

Медицинские клиники должны сосредоточиться на оказании помощи в первую очередь тем больным, у которых есть симптомы опасной болезни и которые посещали страны, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением инфекции.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV)", - говорится в указе главы Северной Осетии.

Также власти региона озаботились созданием запаса дезинфицирующих препаратов и средств индивидуальной защиты, а также бесконтактных термометров. Обязанность закупить необходимое оборудование возложена на минздрав и министерство промышленности и транспорта республики.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в республике переходит на круглосуточный режим работы. Он начнет в оперативном режиме мониторить обстановку. Об изменениях ситуации будут оперативно докладывать главе региона.

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