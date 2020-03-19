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Рубрика: В мире

Сербия закрывает границы из-за COVID-19

Текст: Александр Борисов (Белград)

Президент Сербии Александр Вучич в четверг, 19 марта, в ходе специальной пресс-конференции рассказал о дополнительных непопулярных среди населения мерах, которые собираются предпринять власти в целях предотвращения прогнозируемого "резкого роста числа инфицированных" коронавирусом.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
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"Завтра с 8:00 (10:00 мск) утра будут закрыты все границы для авиационного, автомобильного и железнодорожного сообщения, за исключением грузового транспорта", - сообщил сербский лидер.

Политик также оповестил граждан, что в пятницу временно прекращается междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, а в ближайшее время будет расширено время "комендантского часа".

Кроме того, согласно решению сербского правительства, в четверг с 12 часов дня аэропорт Белграда "Никола Тесла" приостанавливает международное коммерческое пассажирское авиасообщение. Российские дипломаты занимаются организацией рейсов для эвакуации соотечественников.

Напомним, что накануне президент Сербии Александр Вучич объявил о введении "комендантского часа" в данном балканском государстве, отметив тот факт, что власти не смогли обеспечить полноценную дисциплину и уменьшить степень угроз для граждан. В этой связи были приняты непопулярные решения: в среду с 10:00 во всех городских районах запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, в сельской местности это относится к людям старше 70 лет; после 20 часов до 5 утра вводится запрет на перемещение всех лиц любого возраста, за исключением сотрудников органов, выполняющих задания, и работников третьей смены.

Фото: REUTERS
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По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, миллионы людей столкнулись с радикальными переменами в своей жизни из-за появления COVID-19. "Такова новая реальность. Мы все понимаем, насколько важную роль в сложившейся ситуации играют службы общественного здравоохранения, и как никогда ценим труд наших медицинских работников, - указал он. - По состоянию на сегодняшний день, новый вирус охватил уже 152 страны мира и стал причиной смерти более чем 7000 человек. Треть всех зарегистрированных в мире случаев сосредоточены в Европейском регионе… Нынешняя ситуация беспрецедентна. Страны должны работать вместе, учиться друг у друга и всячески координировать свои усилия. Для того, чтобы победить вирус, сообщества, страны и весь наш Регион должны проявить высокую степень солидарности, а наши граждане - сохранить психологическую стойкость".

Между тем, по данным местных СМИ, предварительный итог распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на Балканах по состоянию на 19 марта выглядит следующим образом: в Сербии зафиксировано 103 случая; в Черногории 10 заболевших; в Боснии и Герцеговине 63 зараженных, из которых 45 - в Республике Сербской; в Хорватии заражены 105 человек, предварительно, один смертельный случай; в Словении 319 зараженных, один умерший; в Северной Македонии 41 заболевший; в Болгарии 94 зараженных, трое умерли; в Албании 64 заболевших, двое скончались; в Греции 418 зараженных, 6 уже умерли.

В мире Европа Сербия Распространение коронавируса COVID-19

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