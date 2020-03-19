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19.03.2020 17:47
Рубрика: В мире

СМИ: Одесситы нападают на водителей трамваев из-за коронавируса

Текст: Диана Ковалева

Жители Одессы нападают на водителей общественного транспорта из-за недовольства транспортными ограничениями, введенными на Украине из-за коронавируса. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Пассажиры ломятся в трамваи и троллейбусы, водители которых, выполняя распоряжения мэрии и кабмина, отказываются везти больше десяти человек за раз. Постоянно возникают конфликтные ситуации… В лобовое стекло троллейбуса №7 запустили кусок кирпича, причем швыряла его пенсионерка. К счастью, стекло выдержало. Женщину-водителя трамвая №7 побили", - пишет издание.

Кроме того, как передает "Думская" со ссылкой на коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс", к полудню четверга (час дня по московскому времени) недовольные пассажиры успели 78 раз заблокировать движение трамваев и троллейбусов.

Напомним, что кабинет министров Украины ввел карантин во всех учебных заведениях страны, а также наложил запрет на все массовые мероприятия с 12 марта по 3 апреля. Власти также приняли решение прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение, со вторника закрыто метро. На сегодняшний момент на Украине зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших скончались.

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