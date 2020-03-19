Новости

Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
Жительница Бурятии зарезала сына кухонным ножом 04:14
В Лондоне закроют 40 станций метро и сократят маршруты автобусов 04:07
В Приморье появились ложные объявления о продаже тестов на коронавирус 03:53
Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе 03:42
Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди членов конгресса США 03:24
Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов 02:44
Австралийская Qantas отменила все международные рейсы 02:40
Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов 02:21
Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву 02:07
Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19 01:45
Орбита МКС будет снова скорректирована 01:09
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус 00:55
Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых 00:35
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 04:17
Рубрика: В мире

Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан

Президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от нового коронавируса. Он вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательства, чтобы помочь стране ответить на вспышку заболевания, говорится в письменном заявлении Трампа. Ранее данный закон одобрил конгресс.

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди членов конгресса США

Документ предусматривает расширение социальных гарантий в связи с эпидемией коронавируса. Например, бесплатные анализы на вирус для тех, кому они необходимы. На страховые компании накладывается обязательство возмещать эти траты. Закон выделяет более миллиарда долларов на покрытие расходов на лечение граждан без страховки, пишет РИА Новости.

Теперь компании обязаны оплачивать до двух недель отпуска по болезни, если сотрудник заболеет коронавирусом. Сотрудникам разрешат взять отпуск на 10 недель с выплатой двух третей зарплаты, а компаниям списывать с налогов понесенные расходы (убыток казне будет возмещен из других средств). Это же смогут делать и самозанятые работники.

Закон также представляет до 1,25 миллиарда долларов на продовольственную помощь малоимущим, престарелым и детям.

Отметим, что по последним данным, число случаев заражения в США превысило 7,7 тысячи, скончались 118 человек.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Как охраняют редких и вымирающих животных в Киргизии