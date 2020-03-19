Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан

Президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от нового коронавируса. Он вводит дополнительные расходы и другие изменения в законодательства, чтобы помочь стране ответить на вспышку заболевания, говорится в письменном заявлении Трампа. Ранее данный закон одобрил конгресс.

Документ предусматривает расширение социальных гарантий в связи с эпидемией коронавируса. Например, бесплатные анализы на вирус для тех, кому они необходимы. На страховые компании накладывается обязательство возмещать эти траты. Закон выделяет более миллиарда долларов на покрытие расходов на лечение граждан без страховки, пишет РИА Новости.

Теперь компании обязаны оплачивать до двух недель отпуска по болезни, если сотрудник заболеет коронавирусом. Сотрудникам разрешат взять отпуск на 10 недель с выплатой двух третей зарплаты, а компаниям списывать с налогов понесенные расходы (убыток казне будет возмещен из других средств). Это же смогут делать и самозанятые работники.

Закон также представляет до 1,25 миллиарда долларов на продовольственную помощь малоимущим, престарелым и детям.

Отметим, что по последним данным, число случаев заражения в США превысило 7,7 тысячи, скончались 118 человек.