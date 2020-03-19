Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп подписал закон о производстве продукции военного назначения для борьбы с новым коронавирусом COVID-19 . Об этом заявил сам хозяин Белого дома, подчеркнув, что задействует его лишь в самом крайнем случае.

При этом Трамп выразил надежду, что это и вовсе не понадобится. "Я подписал закон лишь для того, чтобы мы могли задействовать его в будущем при самом неблагоприятном сценарии. Надеюсь, что потребности в этом не будет", - сообщил американский лидер в своем Twitter.

Ранее Трамп обещал задействовать закон времен Корейской войны в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса, пишет ТАСС. Он позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики. Кроме того, глава государства получит возможность наращивать производство и перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

Напомним, в среду Сенат конгресса США одобрил согласованную Палатой представителей и администрацией Дональда Трампа программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Теперь этот документ должен подписать Трамп. Инициатива предусматривает выделение из бюджета десятков миллиардов долларов, которые будут направлены на оказание помощи миллионам американцев, пострадавшим от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7,3 тысячи, скончались 115 человек.