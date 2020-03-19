В Германии отменили аренду электросамокатов из-за коронавируса

Популярные в Германии электросамокаты, разрешенные лишь с прошлого лета, оказались буквально на обочине дорожной жизни. Как сообщает Spiegel online, две из трех главных транспортных компаний, сдающих населению в аренду самокаты с мотором, а также электровелобайки, временно свернули бизнес из-за коронавируса.

Речь идет "о мерах предосторожности", пояснили в одной из фирм. Компания, работавшая в том числе за пределами ФРГ, до поры до времени сохранила аренду лишь в Будапеште: там обещали посмотреть, "как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом". Другой сервис сделал исключение для работников больниц - в их распоряжении останется около 16 тысяч общественных электросамокатов. Правда, клиентов настоятельно просят дезинфицировать руки до и после поездки, а еще лучше - надевать перчатки.

Накануне число заболевших COVID-19 в Германии перевалило за отметку 11 тысяч человек. Смертельных случаев - 20. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с телеобращением к нации, призвав немцев к солидарности. Беспрецедентные вынужденные ограничения глава немецкого правительства сравнила с "вызовом, каких страна не помнит со времен окончания Второй мировой войны".