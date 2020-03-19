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20.03.2020 08:00
Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно обрабатывать руки и гаджеты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что в случае возникновения дефицита дезинфицирующих средств, нужно мыть руки водой и мылом, которые помогут противостоять не только короновирусу, но и другим инфекциям.

Кроме того, у спиртовых антисептиков есть недостаток - они могут спровоцировать аллергические реакции и раздражение. Их лучше использовать, если мыла и воды рядом нет, а концентрация спирта в нем не меньше 60%. При этом, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется. Как и в случае, если на руки нанесено меньше 3-4 мл водо- спиртового геля и руки трутся меньше одной минуты.

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/РИА Новости
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Водка для дезинфекции рук не подходит, отмечают в Роскачестве, так как концентрация спирта в ней ниже 60% - по ГОСТу она должна быть от 37,5% до 56%.

Если вы моете руки мылом и водой, процедура должна длиться не менее 30 секунд. Пространство между пальцами, ногти и внутренняя сторона запястья должны мыться особенно тщательно.

Что касается дезинфекции девайсов, их рекомендуется протирать спиртосодержащими жидкостями с содержанием не менее 70% спирта.

Подробности читайте на сайте Роскачества.

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