В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно обрабатывать руки и гаджеты.

Отмечается, что в случае возникновения дефицита дезинфицирующих средств, нужно мыть руки водой и мылом, которые помогут противостоять не только короновирусу, но и другим инфекциям.

Кроме того, у спиртовых антисептиков есть недостаток - они могут спровоцировать аллергические реакции и раздражение. Их лучше использовать, если мыла и воды рядом нет, а концентрация спирта в нем не меньше 60%. При этом, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется. Как и в случае, если на руки нанесено меньше 3-4 мл водо- спиртового геля и руки трутся меньше одной минуты.

Водка для дезинфекции рук не подходит, отмечают в Роскачестве, так как концентрация спирта в ней ниже 60% - по ГОСТу она должна быть от 37,5% до 56%.

Если вы моете руки мылом и водой, процедура должна длиться не менее 30 секунд. Пространство между пальцами, ногти и внутренняя сторона запястья должны мыться особенно тщательно.

Что касается дезинфекции девайсов, их рекомендуется протирать спиртосодержащими жидкостями с содержанием не менее 70% спирта.

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