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19.03.2020 09:04
Рубрика: Российский автопром

В России восстанавливают уникальный внедорожник "Астеро"

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов рассказал о процессе восстановления уникального российского внедорожника УАЗ-3128 "Астеро".

Автомобиль в последние годы простоял под открытым небом, а потому стеклопластиковые панели кузова имеют облезлую краску, царапины, а металлические элементы кузова и шасси оказались подвержены коррозии. Внутреннее убранство внедорожника сохранилось на приемлемом уровне.

Фото: Виктория Чернышева/РГ
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В первую очередь "Астеро" отправили в сервисный центр для устранения проблем по технике. За несколько дней исключили течь масла, дефекты в топливной системе, натяжение ремня ГРМ, поменяли масло, антифриз и поставили карданный вал. Помимо этого, привели в порядок узлы и агрегаты, а также сделали развал схождения.

После всех технических манипуляций машина обрела возможность передвигаться. В результате специалисты взялись за кузовные работы. В данный момент "Астеро" практически полностью разобран и ведутся активные работы по его восстановлению.

Напомним, УАЗ-3128 "Астеро" создан на основе УАЗ-3151 в мастерской конструктора Геннадия Хаинова. Внедорожник является пятым самодельным ездящим проектом Хаинова.

В планах у команды восстановить все автомобили, сконструированные Хаиновым, организовать постоянную экспозицию в память о конструкторе и достижений в отечественном автомобилестроении.

Ходовой опытный экземпляр "Астеро" впервые продемонстрировали на Московском автосалоне в 1997 году. Мелкосерийное производство модели было организовано на 57-м экспериментальном заводе в Санкт-Петербурге. Позже была открыта и вторая сборочная площадка - в Чите.

Фото: www.haval-clubs.ru
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В свое время "Астеро" предлагался Ульяновскому заводу как гражданский проект по замене кузова на предприятии. Тогда возможности завода позволяли это осуществить. На автомобиле была отработана вся технология для серийного производства на конвейере. В результате получился принципиально новый продукт. Примечательно, что "Астеро" был сертифицирован Министерством обороны, а не через московский институт ФГУП НАМИ.

"Астеро" обладает трехдверным стеклопластиковым кузовом на стальном каркасе. Моторная гамма состояла из ульяновского двигателя УМЗ-421 (2,9 литра 100 л. с.) и V-образной "восьмерки" ЗМЗ-511 объемом 4,25 литра от ГАЗ-53, развивающей 147 л.с. Позже появился ЗМЗ-406.

Особое внимание уделено комфорту в салоне. Базовая версия предусматривала регулируемую рулевую колонку как по вылету, так и по углу наклона, ГУР, более производительный отопитель, а также улучшенную тепло- и шумоизоляцию кузова. В качестве опции предлагался кондиционер, сиденья с кожаной обивкой и электрорегулировками, люк, аудиосистема и многое другое.

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