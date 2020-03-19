В Совфеде оценили перспективы введения в России нового трудового режима

Совмещение удаленного и офисного режима работы обязательно нужно узаконить, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор в разговоре с "Российской газетой" напомнил, что сегодня в Трудовом кодексе прописан режим полной трудовой занятости и дистанционной работы. А вот режима, когда сотрудник часть заданий выполняет на своем рабочем месте, а часть дома - нет. "Последний вызов, связанный с распространением коронавирусной инфекции, показал нам, что такой режим должен быть, он востребован временем. И в дальнейшем будет помогать сотрудникам и работодателям избегать всевозможных конфликтных ситуаций и проверок", - отметил сенатор.

По его словам, многие изменения трудового законодательства появлялись как раз под влиянием внешних факторов. И сейчас как раз самое время узаконить новый режим занятости.

Ранее о том, что в России может появиться режим неполной дистанционной занятости сообщили СМИ. Как написали "Известия", Российская трехсторонняя комиссия намерена уже в марте рассмотреть вопрос о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования законодательства о дистанционной работе и введении возможности работы в режиме неполной дистанционной занятости.

По данным издания, новый трудовой режим предполагает совмещение работы офисе и удаленно в рамках одного трудового договора.