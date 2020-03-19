Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых

Власти США ввели санкции в отношении пяти ученых из Ирана, которые, по утверждению американского министерства торговли, занимаются развитием ядерной программы. Об этом в среду сообщил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, под санкции попали ученые, которые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году и продолжают сейчас работать на правительство, пишет ТАСС. Ядерную деятельность Ирана Помпео назвал неприемлемой, отметив, что последние действия Тегерана в данной сфере "представляют серьезную опасность для международной стабильности".

Напомним, отношения США и Ирана резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и восстановления против Тегерана режима экономических санкций. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями, а СВПД предлагается заменить на другой договор, охватывающий более широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что его страна сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями Вашингтона, и политикой максимального давления. За последние годы США ввели более 100 санкций против народа и правительства Ирана, нанесен ущерб экономике страны на 200 миллиардов долларов. По мнению Роухани антииранские санкции влияют и на борьбу с коронавирусом.