Видео: при форсировании ручья лихой квадроциклист уронил девушку в воду

Один из самых простых способов впечатлить девушку на первом свидании - прокатить ее на экзотическом виде транспорта, в идеале - дав возможность сделать эффектное селфи. Для этой цели сгодятся раритетные автомобили и спорткары ценой в несколько миллионов, белые кони и личные легкомоторные самолеты.

Для молодого человека главное - обеспечивать плавный ход транспорта, небрежно поглядывая по сторонам, источая уверенность и брутальность. Все почти так и вышло у героя этого видео, снятого в местечке Аркадия (Флорида). Предложив девушке прокатиться на квадроцикле по мелкому водоему, он не учел, насколько скользкое там дно и как резв выбранный им железный конь.

Уже через секунду пассажирка потеряла равновесие и окунулась головой в грязную воду, а через две - стояла по пояс в мутной жиже, отплевывая ее и вытряхивая из ушей. Если молодой человек хотел произвести на нее неизгладимое впечатление, сделать день ярким и незабываемым, то ему это безусловно удалось.