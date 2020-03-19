Власти КНР признали ошибкой преследование сообщившего о COVID-19 врача

Государственный надзорный комитет Китая признал ошибкой действия полиции в отношении врача Ли Вэньляна, который одним из первых попытался сообщить о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Об этом говорится в опубликованных результатах соответствующего расследования.

"Из-за вынесенного (Ли Вэньляну - прим. "РГ") полицейским участком Чжуннаньлу предупреждения и несоответствующим норме мерам исполнения законодательства… Призываем органы общественной безопасности аннулировать это официальное предупреждение (Ли Вэньляну - прим. "РГ") и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки", - говорится в тексте по итогам расследования.

Напомним, что 30 декабря 34-летний офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян сообщил своим коллегам в социальной сети WeChat о первых случаях заражения, как он полагал, атипичной пневмонией на уханьском рынке морепродуктов. Доктор тогда предполагал, что речь идет о возвращении вируса SARS, которым китайцы массово заражались в 2002-2003 годах. Уже третьего января Вэньляна вызвали в полицию и под роспись запретили делать заявления, которые могут подорвать общественный порядок. Ему также вынесли официальное предупреждение о распространении "ложной информации в интернете".

В итоге врач вернулся к работе и через несколько дней сам заболел коронавирусом во время приема пациента, у которого была пневмония. Когда же COVID-19 стал с большой скоростью распространяться по Ухани, Верховный суд Китая раскритиковал действия полиции в отношении Ли Вэньляна, отметив, что вирус было бы легче сдержать, если бы граждане были к этому готовы и начали раньше выполнять необходимые требования. Несмотря на все попытки медиков помочь своему коллеге, состояние Ли быстро ухудшалось, и 6 февраля он скончался.