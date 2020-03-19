Некредитные организации смогут выдавать ипотеку

Прошлой осенью поправками в законодательство ряд организаций лишили возможности выдавать гражданам кредиты под залог жилья - в частности, был введен запрет на оформление ипотеки микрофинансовыми организациями.

Займодавцами в этой сфере могут выступать кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, учреждение, созданное для функционирования накопительно-ипотечной системы военнослужащих, а также сам ДОМ.РФ. Кроме того, согласно закону, ипотечные займы могут выдавать другие организации, включенные в перечень уполномоченных компанией ДОМ.РФ.

Ранее в каждом регионе были уполномоченные организации, которые выдавали займы и работали с маткапиталом, пояснил "РГ" председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это некредитные организации. Как правило, это организации, созданные местными, региональными органами власти", - отметил он. После внесения поправок в законодательство они лишились возможности оформлять ипотеку, поскольку не были определены требования, которым они должны соответствовать. Теперь же они смогут вернуть это право, если войдут в перечень, составляемый ДОМ.РФ.

В список будут включать опытных кредиторов - организации, которые к августу 2019 года выдали ипотечные кредиты не менее 200 заемщикам (но для ряда государственных и муниципальных организаций сделано исключение из этого правила). Получив от них заявку и документы, ДОМ.РФ в течение двух месяцев должен оценить, соответствует ли претендент установленным требованиям. Среди основных - финансовая устойчивость компании и условие о соблюдении займодавцем стандарта ипотечного кредитования. Организация должна предоставить, в частности, финансовую отчетность за последние 2 года, справку об уплате налогов, справку о наличии или отсутствии судимости руководства компании и главного бухгалтера. Неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики станет поводом для отказа во включении в перечень.

ДОМ.РФ будет вести последующий мониторинг - наблюдение за деятельностью включенных в перечень компаний. Если займодавец перестанет соответствовать требованиям, его исключат из перечня. Поводами для этого могут стать возбуждение дела о банкротстве компании или, к примеру, появление у нее задолженности по налогам на сумму более 300 тысяч рублей. При этом организации сначала дадут два месяца на решение возникших проблем, и лишь после этого могут лишить права выдавать ипотеку.

Нововведение призвано урегулировать деятельность некредитных организаций в сфере ипотечного кредитования, обеспечить повышение прозрачности рынка ипотечного кредитования, качества ипотечных портфелей и доступности ипотечных займов для граждан, отмечают в ДОМ.РФ.