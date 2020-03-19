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"Xbox победил". Как интернет отреагировал на презентацию PlayStation 5

Текст:   Богдан Бобров
19.03.2020,  
12:15
Фото: Скриншот Twitter Фото: Скриншот Twitter
Фото: Скриншот Twitter

"Консольные войны уже не те", - могут сказать геймеры, которые застали жестокие маркетинговые схватки Microsoft и Sony в середине 2000-х или даже противостояние Sega и Nintendo в 90-е, и в чем-то они будут правы.

После обнародования спецификаций и пары демонстрационных роликов Xbox One игровое сообщество затаилось в ожидании с немым вопросом - чем ответит Sony?

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И Sony ответила - проведя, пожалуй, самую скучную презентацию за всю историю своего существования. Ведущий архитектор консоли Марк Церни почти час "наваливал" технические термины, рассказывая не самым доступным языком о том, какой классной консолью будет PlayStation 5. При этом сама приставка, новые контроллеры или игры показаны не были.

Интернет отреагировал на все это как обычно - пачкой фотожаб и мемов, большая часть которых уже провозглашает победу нового Xbox.

Вот некоторые из них.

Не смог пройти мимо мероприятия и редактор Kotaku Джейсон Шрейер.

"Плохой маркетинговый ход - показывать технические характеристики, которые выглядят на порядок хуже, чем у устройства от главного конкурента, и выпускать непонятную часовую лекцию вместо того, чтобы показать реальный игровой процесс и продемонстрировать, в чем уникальность новой консоли", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

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