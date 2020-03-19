"Xbox победил". Как интернет отреагировал на презентацию PlayStation 5

"Консольные войны уже не те", - могут сказать геймеры, которые застали жестокие маркетинговые схватки Microsoft и Sony в середине 2000-х или даже противостояние Sega и Nintendo в 90-е, и в чем-то они будут правы.

После обнародования спецификаций и пары демонстрационных роликов Xbox One игровое сообщество затаилось в ожидании с немым вопросом - чем ответит Sony?

И Sony ответила - проведя, пожалуй, самую скучную презентацию за всю историю своего существования. Ведущий архитектор консоли Марк Церни почти час "наваливал" технические термины, рассказывая не самым доступным языком о том, какой классной консолью будет PlayStation 5. При этом сама приставка, новые контроллеры или игры показаны не были.

Интернет отреагировал на все это как обычно - пачкой фотожаб и мемов, большая часть которых уже провозглашает победу нового Xbox.

Вот некоторые из них.

Викторина!



Это скрин презентации PlayStation 5 или план ограбления банка из нового Форсажа? pic.twitter.com/29ENgmQMjE — Хидео Кадзимиров (@FinDrm) March 18, 2020

Xbox series x vs PlayStation 5 in a nutshell😎 pic.twitter.com/0oNXfvRQDs — Xbox Battle Grounds #SeriesX (@xboxBG) March 15, 2020

презентация PS5 буквально эта картинка pic.twitter.com/hY0oAcs4h9 — 🍊 Disco c Мясом (@minozum) March 18, 2020

Презентация PlayStation 5 нацелена на разработчиков и у меня сейчас щас мозг потечет



Это игровая приставка или ракета на которой мы полетим на марс? — Микки KID KROW TOMORROW (@MickeyLMilton) March 18, 2020

После презентации технической части PS5, Sony официально анонсировали извинения за такую скучную презентацию — Gamer News GAMING (@GamerNewsGAMING) March 18, 2020

Посмотрел презентацию железа PS5

Понял что я ну очень тупой, прям жоска

Думал, что умный, а теперь опять физику учить — Акрон Владиславович (@Al__Gentum) March 18, 2020

Всё что я понял из этой презентации — в PS5 будут микросхемы, мощщщщь и скорость. Спасибо, Sony, не разочаровали. — Д⎊верие и Тимплей (@_vesag) March 18, 2020

Презентация технических характеристик PlayStation 5 была смазана только по одной причине. Не было последнего слайда: pic.twitter.com/jkbD74E8IG — serg lomkov (@Dread_Gazebo) March 19, 2020

Не смог пройти мимо мероприятия и редактор Kotaku Джейсон Шрейер.

Seems like a bad marketing move to release a technical spec sheet that looks significantly worse than your biggest competitor's, then put out an incomprehensible hour-long lecture video rather than showing actual game footage to demonstrate what makes your console unique but hey — Jason Schreier (@jasonschreier) March 18, 2020

"Плохой маркетинговый ход - показывать технические характеристики, которые выглядят на порядок хуже, чем у устройства от главного конкурента, и выпускать непонятную часовую лекцию вместо того, чтобы показать реальный игровой процесс и продемонстрировать, в чем уникальность новой консоли", - написал он в своем Twitter-аккаунте.