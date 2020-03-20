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20 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 415 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации""

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.
Вступает в силу 18 июня 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Получение гражданства РФ для носителей русского языка упрощается

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 31, ст. 3420; 2012, N 47, ст. 6393; 2014, N 16, ст. 1828; 2018, N 53, ст. 8454, 8470) следующие изменения:

1) в статье 35:

а) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданного лицом, указанным в пункте "а" части первой или части первой1 статьи 32 настоящего Федерального закона, и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации или о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации, поданного лицом, указанным в пункте "б" части первой статьи 32 настоящего Федерального закона, и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации или о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.";

б) часть четвертую1 признать утратившей силу;

2) в части второй статьи 415 слово "шести" заменить словом "трех", дополнить предложением следующего содержания: "В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин