Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки в России

В онлайновом магазине Apple вступило в силу необычное ограничение: покупатели не могут оформить заказ более чем на два iPhone.

При попытке заказать смартфон на сайте компании появляется выпадающее меню, в котором можно выбрать только один смартфон или два, но не более. Нововведение распространяется на iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В то же время iPad Air и ряд других гаджетов можно приобрести в количестве больше двух.

С чем связаны ограничения, неизвестно, однако ранее СМИ со ссылкой на внутренние документы Apple сообщали, что компания столкнулась с дефицитом новых устройств и комплектующих.

С невозможностью купить больше двух iPhone столкнулись не только россияне, но и жители ряда других стран, где Apple продает смартфоны через свой официальный сайт.