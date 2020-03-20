У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки в России

20.03.2020,  
11:52
Фото: MAXIM SHEMETOV Фото: MAXIM SHEMETOV
Фото: MAXIM SHEMETOV

В онлайновом магазине Apple вступило в силу необычное ограничение: покупатели не могут оформить заказ более чем на два iPhone.

При попытке заказать смартфон на сайте компании появляется выпадающее меню, в котором можно выбрать только один смартфон или два, но не более. Нововведение распространяется на iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В то же время iPad Air и ряд других гаджетов можно приобрести в количестве больше двух.

С чем связаны ограничения, неизвестно, однако ранее СМИ со ссылкой на внутренние документы Apple сообщали, что компания столкнулась с дефицитом новых устройств и комплектующих.

С невозможностью купить больше двух iPhone столкнулись не только россияне, но и жители ряда других стран, где Apple продает смартфоны через свой официальный сайт.

гаджеты
Фото: iStock
YouTube перестал работать в России 12:49
Apple представила MacBook Air с новой клавиатурой и защитным чипом 18.03.2020
Xiaomi выпустит дешевый смартфон на мощнейшем процессоре. Что о нем известно 18.03.2020
смартфоны
Фото: NeONBRAND / Unsplash
Instagram стал оповещать россиян о мерах профилактики коронавируса 19.03.2020
Фотки стали удобнее. В смартфонах Xiaomi исправили неприятную ошибку 18.03.2020
Недорогие смартфоны Samsung получили Android 10. Список моделей 17.03.2020
Apple
Фото: Epic Games Store
В Epic Games Store бесплатно раздают сразу две "мощные" игры 19.03.2020
Apple выпустит еще один дешевый iPhone. Что о нем известно 17.03.2020
Новые беспроводные спортивные наушники Beats представлены официально 17.03.2020