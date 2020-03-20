Банк России допустил повышение ключевой ставки

Банк России не исключает, что на ближайших заседаниях совета директоров по денежно-кредитной политике рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Уже обсуждалось, и нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами", - сказала Набиуллина.

При этом, по ее словам, в среднесрочной перспективе ЦБ видит потенциал для возвращению к дальнейшему снижению ставок. Регулятор допускает такой вариант, поскольку считает, что в среднесрочной перспективе возьмут верх дезинфляционные факторы. "Когда мы сможем вновь рассматривать возможность снижения ставок, зависит от развития ситуации, которую мы будем отслеживать", - сообщила глава ЦБ.

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.