Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России, отметил регулятор. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

Произошедшее ослабление рубля в ЦБ назвали временным проинфляционным фактором - именно под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в этом году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью, указывают в ЦБ. Таким образом, в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в релизе регулятора.

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта. В феврале ЦБ напрямую сигнализировал, что продолжит процесс и дальше. Но с тех пор ситуация изменилась кардинально - все мировые рынки вошли в зону турбулентности из-за пандемии коронавируса, соответствующего падения производства и спроса, дефицита долларовой ликвидности и параллельного развала сделки ОПЕК+, спровоцировавшего глубокое падение цен на нефть.

На этом фоне заметно снизился курс рубля: если на момент февральского заседания ЦБ по ставке он составлял около 64 рублей за доллар, то теперь - почти 80 рублей за доллар. Для борьбы с обесценением рубля и рыночными колебаниями Банк России и Минфин приступили к своевременной продаже иностранной валюты в рамках действующего бюджетного правила, накануне также ЦБ нарастил и дополнительные продажи.

При этом центробанки развитых стран опустили ставки практически до нуля и объявили масштабные программы по выкупу активов ("количественное смягчение") для стимулирования экономической активности в условиях пандемии. Комплекс действий ФРС США и Европейского центробанка вернул финансовые системы в состояние ускоренного расширения балансов при околонулевых или отрицательных процентных ставках, что способствует устранению "перекосов" в распределении валютной ликвидности, отмечают аналитики Росбанка.

Но на этой неделе о снижении ставок объявили и центральные банки ряда других государств, в том числе с развивающимися экономиками. Речь идет о странах со значительно меньшим уровнем финансовой устойчивости (ЮАР, Турция) и с глубоко отрицательными реальными процентными ставками (Польша, Чили, Чехия). При этом если российский ЦБ так и не последует далее за этим трендом, Россия рискует остаться одним из немногих апологетов взвешенной монетарной политики в мире, соревнующемся в степени почти неконтролируемого стимулирования экономики, подчеркивают в Росбанке.

Следующее заседание Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 24 апреля 2020 года.